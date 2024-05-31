桃園闢建9旗艦公園 遭疑「生了無法養」

全台特色公園百花齊放，桃園市斥資4.7億元規畫9座旗艦公園，預計今年底全數啟用，但後續由公所維管，恐面臨經費龐大、人力不足等問題，民代擔憂「生了無法養」，將加劇財政負擔。市府工務局指出，願成立管理基金，但現階段受限法規，將先透過公園管理會報和維管單位強化因應。

桃市府推出的9座旗艦公園各有特色，都規畫主題遊戲區增添趣味性，每座經費從6000萬至1.3億元不等。其中，大溪區埔頂公園及觀音區水之丘主題公園已完工，其餘7座興建中。

桃園市公園業務多由區公所承擔，各區相關人力僅約不到5人；地方也擔心近年完工的特色公園，預估3年後維修需求浮現，特色公園遊具維修成本比罐頭遊具高出4倍以上，是一大隱憂。

大溪區公所人員坦言，埔頂公園的高空溜索、滾輪滑梯、樹屋遊戲區等設施的修繕成本比傳統遊具高，還要與大溪其他17座公園共用維護預算，負擔不小。議員彭俊豪也指，中壢的整體公園維護經費雖高達上千萬元，但換算下來每座僅不到數十萬，特色公園愈來愈多，恐排擠現有公園預算。

「市府不能重改造、輕維修。」議員陳治文認為，若能有府級專業單位統籌，提高位階與專業，同時減少區公所負擔，才是較好的管理方式。議員王珮毓也建議成立公園特色管理基金，藉由民間、社會捐款、認養、不同都市計畫手段或碳權管理收入挹注，維護公園品質所需人力及財力。

工務局景觀工程科長陳翠慧說，樂見公園基金專款專用，但礙於法規，基金新增收入不能由政府撥補且需長期穩定，尚無法成立基金。

陳翠慧說，7個旗艦公園將於6至12月陸續完工，明年還在保固期內，設施維護經費原則上不會增加太多，會先以清潔維護為主；目前市府先成立公園管理會報，和公園維管單位加強溝通。