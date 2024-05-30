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香山綜合運動場改建分2期發包 拚明年完工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
香山綜合運動場改建工程延宕，市府仍拚明年底前要完工。圖／竹市府提供
香山綜合運動場改建工程延宕，市府仍拚明年底前要完工。圖／竹市府提供

香山綜合運動場改善工程進度延宕，因陸續經歷流標，為解決困境，新竹市府將工程分為2期發包，降低工程困難度，目標要拚2025年底前完工，第一期操場改建預計明年1月就會搶先完成。

新竹市府教育處表示，新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程在2020年獲體育署核定補助，隨後歷經預算增加申請計畫變更及遭逢疫情等因素，自2022年12月開始，皆因無廠商投標而流標。

為了吸引廠商前來投標，市府將工程拆分成2期發包以降低難度，其中第一期改建工程將以操場為主，預算約2300萬元，第二期改建工程以看台內部整修改善為主，預算約2700萬元，包含看台防水施作、飲水區動線更改、公廁調整方向、無障礙廁所及內部裝修整理等。

教育處指出，市府已自籌編列相關經費，第一期改建預估今年7月上網、工期6個月、1明年1月底完工，二期工程則預計明年6月底前完成設計、7月招標、8月開工、年底前完工。

針對香山綜合運動場地下停車場修繕，交通處表示，已委託設計廠商完成設計，主要施工項目計有防水、油漆及照明設施等改善，完工後可提供汽車位68格，工程總經費245萬元整，目前正依程序辦理後續工程招標，預計今年9月竣工驗收後對外開放收費。

新竹 體育

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