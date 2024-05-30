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桃園規畫9旗艦公園 民代憂「生了無法養」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園斥資4.7億元規畫9座旗艦公園，但後續由公所維管，民代擔憂恐面臨經費龐大、人力不足等問題。圖為大溪區埔頂公園。記者朱冠諭／攝影
桃園斥資4.7億元規畫9座旗艦公園，但後續由公所維管，民代擔憂恐面臨經費龐大、人力不足等問題。圖為大溪區埔頂公園。記者朱冠諭／攝影

全台特色公園百花齊放，桃園斥資4.7億元規畫9座旗艦公園，預計今年底全數完工啟用，但後續由公所維管，恐面臨經費龐大、人力不足等問題，民代擔憂「生了無法養」，將加劇財政負擔。市府工務局表示，願成立管理基金，但現階段受限法規無法實施，會先透過「公園管理會報」和維管單位加強溝通。

市府運用中央統籌分配稅款4.7億，規畫在每個行政區各設1座旗艦公園，每座經費高達約6000萬至1.3億，其中，大溪區埔頂公園及觀音區水之丘主題公園已完工，另有7座興建中。

各旗艦公園皆規畫主題遊戲區，大園區華興池公園甚至有碼頭和堤岸景觀透水步道。不過，桃園市公園業務多由各區公所承擔，目前除桃園區和中壢區公所設置公園課，其他行政區皆由農經課管理，各區公所相關人力僅約不到5人。

即使特色公園多為近年興建，不過維修需求預估完工3年後就會出現，加上特色公園遊具維修成本比傳統罐頭式遊具高出4倍以上，讓各地大喊吃不消。

大溪區公所人員坦言，埔頂公園的高空溜索、滾輪滑梯、樹屋遊戲區等設施的修繕成本比傳統遊具高，還要與大溪其他17座公園共用維護預算，負擔不小。議員彭俊豪也指，中壢的整體公園維護經費雖高達上千萬元，但換算下來每座僅不到數十萬，特色公園愈來愈多，恐排擠現有公園預算。

「市府不能重改造、輕維修。」議員陳治文表示，市府力推特色公園前應有完善規畫，若能有府級專業單位統籌，提高位階與專業，同時減少區公所負擔，才是較好的管理方式。

議員王珮毓也建議成立公園特色管理基金，藉由民間、社會捐款、認養、不同都市計畫手段或碳權管理收入挹注，維護公園品質所需人力及財力。

工務局景觀工程科長陳翠慧回應，樂見公園基金專款專用，但礙於法規明定，基金新增收入不能由政府撥補且需長期穩定，尚無法成立基金。

陳翠慧表示，7個特色公園將於6至12月陸續完工開園，明年還在保固期限內，設施維護經費原則上不會增加太多，會先以清潔維護為主；目前市府先成立「公園管理會報」，和公園維管單位加強溝通。

桃園 都市計畫

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