竹大樓火警2消殉職 桃議員促管道間防火填塞納入安檢

新竹市發生大樓火警造成兩位消隊員殉職，住戶多人嗆傷，市議員舒翠玲今天在議會總質詢指出，現行建築技術規則要求管道間要有防火區劃及防火填塞，卻不列入申請使用執照和大樓啟用後的消防安檢項目，桃園市政府應率全國之先，尤其防火填塞要納入安檢。

舒翠玲表示，現行申請建照規則必須有結構等設計圖，卻不需要水電管線圖，2016年她在議會工務小組促成修訂桃園市建築管理自治條例，增訂申請使用執照時，須檢附用水用電管路圖說，確保住宅安全和強化管理，三讀通過後送內政部核備，內政部竟以非建管審查要件，及簡化申請使用執照為由，直接刪除議會三讀修正的條文。

舒翠玲強調，內政部當時刪除地方政府增修條文，不但有違地方自治精神，建案申請使用執照不需附水電管圖，難以優化建築管理。

都發局表示，有關管道間防火區劃和防火填塞的檢查，因為當初內政部刪除地方自治增修條文，在沒有法源依據的情況下，並非必審必檢項目。至於水電管道圖雖然沒有規定要送審，但是建商通常都會把圖交給管委會。

舒翠玲表示，新竹豐邑建設大樓管道間大火，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層，導致2警消殉職、住戶60多人受傷，突顯出台灣管道間消防安全規範仍有缺失；為預防濃煙從管道間竄升，大樓另有排煙系統，但媒體報導火警時緊急發電供電的電纜線也被燒毀，排煙系統沒電無法作用，濃煙於是順著管道間及電管竄升到各個樓層，她因此要求市府必須把管道間的防火區劃和防火填塞納入安檢。

都發局人員表示，豐邑在新竹市的建案火警各縣市都在關注，因為緊急供電的線纜在火警發生不久還有作用，能啟動排煙設備，但是線纜很快被燒毀，緊急供電就沒辦法作用，一般認為燒毀的時間太快讓人質疑原因，答案必須由火調結果揭曉。