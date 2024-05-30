學生通學上不了車 竹市73路公車要「變大」
居住在新竹市明湖里的育賢國中學生，上學時常因公車滿載無法搭乘，引發民怨。竹市府交通處今天表示，73路公車預計明年3月起從中型巴士改成甲類大型車輛，以提升運量。
新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，有市議員及民眾反映，居住在明湖里、青草湖一帶的育賢國中學生，上學時常因73路公車的中型巴士滿載無法搭乘，盼市府能增加班次。
竹市府交通處長倪茂榮向中央社記者表示，73路公車目前採乙類大客車（約20人座）行駛，過去在花園新城站因道路空間狹窄，無空間可供甲類大客車（40多人座）迴轉，經勘查已找到新的動線，去年5月提送「新竹市區汽車客運審議委員會」審查同意，將改以甲類車型，已公告徵求新客運業者經營。
倪茂榮說，73路公車線路權將於明年2月28日到期，預計明年3月1日可升級為甲類車型，以提升運量。
竹市府教育處發布新聞稿表示，經請青草湖國小及育賢國中調查學生搭乘公車通學情形，經與校方、交通處協調研議，上月已先調整73路下午3時40分及4時40分班次延後10分鐘發車，讓學生放學時可順利搭乘。
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