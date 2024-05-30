挺花蓮再出手 苗栗縣府攜手農會協助行銷600顆大西瓜

0403地震後，花蓮觀光及農業受創，苗栗縣政府攜手農會的社區小舖，協助行銷600顆花蓮大西瓜，縣長鍾東錦等人今天大力推薦好吃，此外，縣府鼓勵寺廟、機關及社團到花蓮交流旅遊消費，編列500萬元經費，每人最高可補助2晚1000元。

縣府農業處結合縣農會，及苗栗市、造橋鄉、公館鄉、頭份市農會社區小舖，協助花蓮瓜農行銷首批600顆西瓜，鍾東錦等人在縣府啟動，縣議員廖秀紅響應，購買10顆西瓜，送給警方慰勞迅速偵破縣議員曾美露銀樓搶案辛勞。

造橋農會總幹事彭森華表示，花蓮是地震重災區，觀光產業受到嚴重衝擊，另因交通柔腸寸斷，農產運輸和行銷也大受影響，而頗受消費者青睞的西瓜，更遭中盤商刁難甚至剝削利潤，基於農業一體及同理心，響應行銷花蓮西瓜的活動，每顆重約23至26台斤，均一價500元，物美價廉。

鍾東錦等人品嘗花蓮西瓜後，豎起拇指讚許口感、風味俱佳，肯定絕對是炎炎夏日的消暑聖品，鍾東錦說，感謝農會在關鍵時刻伸出溫馨的援手，協助花蓮瓜農銷售西瓜，民眾可就近到4家社區小舖選購，民眾也別忘了苗栗海線的後龍、竹南、通霄和苑裡，也盛產優質的西瓜，同樣要多多選購。