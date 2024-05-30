快訊

手機監控人民？中華電信出具五點聲明自清 表達與王義川無任何接觸

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

配合台電桿線遷移工程 桃園「這」6里將停水8小時

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處配合台電辦理「桿線遷移工程」，預計6月5日深夜12時許至上午8時止，施工停水，將影響桃園龍潭區6個里，停水戶數約5472戶。圖／報系資料照
台灣自來水公司第二區管理處配合台電辦理「桿線遷移工程」，預計6月5日深夜12時許至上午8時止，施工停水，將影響桃園龍潭區6個里，停水戶數約5472戶。圖／報系資料照

台灣自來水公司第二區管理處配合台電辦理「桿線遷移工程」，預計6月5日深夜12時許至上午8時止，施工停水，將影響桃園龍潭區6個里，停水戶數約5472戶，請民眾預先儲水備用。為盡早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

停水區域為龍潭區八德里、高原里、凌雲里、渴望里、三和里、上林里，共停水6月5日深夜12時許至上午8時止，共8小時。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警、如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災、易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局提醒，恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 水公司

延伸閱讀

新竹縣市部分區域6/4停水6小時 影響約3.5萬戶

不是電桿火災！新竹香山1350戶大停電原因曝 「凶手」遭電擊慘死

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

水公司5月29、30日停水施工 竹竹苗4300戶將停水6小時

相關新聞

配合台電桿線遷移工程 桃園「這」6里將停水8小時

台灣自來水公司第二區管理處配合台電辦理「桿線遷移工程」，預計6月5日深夜12時許至上午8時止，施工停水，將影響桃園龍潭區...

挺花蓮再出手 苗栗縣府攜手農會協助行銷600顆大西瓜

0403地震後，花蓮觀光及農業受創，苗栗縣政府攜手農會的社區小舖，協助行銷600顆花蓮大西瓜，縣長鍾東錦等人今天大力推薦...

台3線速限突降10公里 苗栗議員質詢建議統一速限

苗栗縣台3線大湖鄉栗林國小路段今年3月調降10公里，縣議員楊恭林認為有如陷阱，超速違規件數因此翻倍，他家中兩輛車子就收到...

中壢運動公園蓋大巨蛋？張善政：要平衡開發營運成本

桃園市議員吳嘉和今天在議會總質詢要求市府，評估在新開發的中壢運動公園規畫桃園的巨蛋，比照台北大巨蛋創造可觀的經濟效益，同...

35年歷史潛龍陸橋拆不拆？ 桃園市府蒐集意見評估中

桃園全市目前共有47座人行陸橋，不過有民代接獲陳情，龍潭中豐路上潛龍陸橋因使用率低且容易有街友遊蕩，顧及城市景觀建希望拆...

改善閱讀環境 竹縣4鄉鎮公共圖書館獲1.6億經費

新竹縣公共圖書館向客委會爭取「客庄創生環境營造計畫」經費，專案審查結果出爐，4鄉鎮圖書館共獲核定1.6億餘元規畫設計暨工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。