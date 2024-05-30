桃議員批不珍惜名家題字 張善政：未來人事升遷會注意美學素養

桃園市議員舒翠玲今天在議會總質詢批市府公務員的美學和素養差，書法名家過去為橋梁題的字不是被拿掉，就是擅自改變方向，書法行氣盡失，非常不尊重；包覆公園裡的電箱隔柵，也因沒有美感，引來民怨。市長張善政表示，未來人事升遷會注意美學素養。

舒翠玲說，中壢區中山橋、中正橋早年請2位大師題字，中正橋是已故名家黃群英老師的題字，後來橋整修就直接丟掉題字的石板，換成電腦選字，引來黃的學生群起抗議，還好當年的承包商公司電腦有原題字檔案，才能重現黃老師的字。

舒翠玲播放另一座橋中央橋戴武光的書法題字，指出原來是由右到左，但市府卻把字剪輯拼貼成左到右，戴武光在世的時候很生氣跟她說市府很不尊重他，也沒問他就把字用拼貼的方式改方向，他強調書法有「行氣」，改這樣等於破壞行氣，「（市府）要改左到右可以講嘛」。舒翠玲後來向市府反映後，已經改正。

舒翠玲也指出，台電把平鎮區電纜地下化人行道上的變電箱移到附近的公園，她一開始就提醒市府和台電協調電箱移到公園要美觀，還從網路下載一些照片給市府參考，結果工人在電箱外面裝了很高的隔柵，阻擋公園與周邊空間視覺連結，很多民眾反映難看，感覺很差，讓人驚訝工程人員美學素養這麼差，何況市府會不定期辦美學欣當的講習。

舒翠玲強調都市景觀、人文素養是時間累積內化出來的，美可以觸動人心，但是工程人員美學素養卻這麼差，難怪網路上評論桃園很難玩，都市景觀差。