台3線速限突降10公里 苗栗議員質詢建議統一速限
苗栗縣台3線大湖鄉栗林國小路段今年3月調降10公里，縣議員楊恭林認為有如陷阱，超速違規件數因此翻倍，他家中兩輛車子就收到10多張超速罰單，建議台3線統一速限60公里或50公里。
台3線在苗栗縣長約56公里，其中僅大湖鄉南湖國小前131.5公里至133.35公里，去年9月19日速限降至每小時50公里，今年3月1日栗林國小前136.8至137.6公里路段跟進，台3線其餘路段速60公里，栗林國小前下坡路段北向，並設有固定桿取締超速違規。
楊恭林今天在縣議會質詢，表示他開車來往卓蘭、大湖20多年，過去從未收到超速罰單，最近家裡2輛車接到10多張，台3線4線道寬，很習慣開車時速61公里、62公里就被開單，用路人怨聲載道。
他說，警方的統計栗林國小固定桿，1月拍照取締違規352件、2月402件，調降速限10公里後，3月784件，4、5月結果還沒有出來，有約2000件，因超速違規要記點，他都不知道自己的駕照會不會被吊扣？
楊恭林表示，栗林國小前有紅綠燈、人行道及測速桿等設施，學童安全有一定的保護，一小段突然降速，駕駛人無所適從，且要注意時速開車，反而容易發生危險，而且大湖是觀光區，遊客可能1個月後才收到罰單，也會損及形象，建議台3線統一速限60或50公里。
縣警局長陳世煌答覆，栗林國小前降速是去年10月24日會勘決議，經公路局中區養護工程分局公告3月1日上路，警方也有宣導，並設置降速標誌標線，警方會加強宣導，並滾動檢討，如有必要提報道安會報討論修正。
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