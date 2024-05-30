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中壢運動公園蓋大巨蛋？張善政：要平衡開發營運成本

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢運動公園面積近73公頃，議員認為這裡可以蓋桃園大巨蛋。圖／桃園市議員吳嘉和提供
中壢運動公園面積近73公頃，議員認為這裡可以蓋桃園大巨蛋。圖／桃園市議員吳嘉和提供

桃園市議員吳嘉和今天在議會總質詢要求市府，評估在新開發的中壢運動公園規畫桃園的巨蛋，比照台北大巨蛋創造可觀的經濟效益，同時平衡北桃園建設經費一直多於南桃園不公平的態勢。張善政答詢已經著手收集資料，中壢運動公園腹地大，不排除朝大巨蛋方向規畫。

張善政表示，中壢運動園區的腹地確實夠大，他日前才召集體育局和相關單位，研議規畫巨蛋的可行程度，大家有共識由體育局先了解台北大巨蛋有哪些運動設施、營運和口商業模式，同時要了解新北市目前也有巨蛋BOT案在招標，內容如何，收集這些資料參考。因為中壢運動園區用地面積夠，不排除朝大巨蛋規畫，但是要好好研究，包括台北大巨蛋透過什麼樣的商業模式平衡開發、營運成本。

吳嘉和指出，桃園市一年上千億元的預算三分之二建設經費用在北桃園，南桃園只有三之一非常不合理，好不容易有近73公頃新開發的中壢運動公園，未來有捷運綠線延伸的車站，與離鐵路地下化內壢、中原、中壢站，可以帶動中壢後站繁榮，也是桃園的明日之星。市府過去沒有推動過像中壢運動公園這麼大的運動公園開發案，如果只看眼前，中壢後站一樣沒希望不會進步。

副市長王明鉅受訪說明，台北有大巨蛋，新北、台中也要蓋大巨蛋，要考慮資源是不是會有重複的問題，目前請體育局收集民眾對運動公園多元的運動設施的需求，要想辦法讓大多數市民都能使用，滿足大部分民眾的需求，也要讓商業設施結合體育設施，做好開發的財務規畫。

王明鉅表示，新北計畫在板二蓋巨蛋，基地面約4.2公頃，比中壢運動園區可以規畫巨蛋的基地小，不過一定要運動、商業設施都有，運動設施要賦予哪些功能，體育局會負責調查，不然大巨蛋聽起來名氣響亮，但可能很多人都用不到。

記者問桃園現在的巨蛋用了30多年，是北科大土地，重建困難度是否比在中壢運動園區蓋新巨蛋高？王明鉅說明，北科大計畫在桃園設分校，有意用巨蛋的地換分校用地，這部分雙方要談，北科大可以和市政府談合作開發，找出合適的土地走都市計畫變更方式，取得「文大」用地。

桃園市議會5月初體育局工作報告時，多位議員就強調現在的巨蛋體育館老舊，有必要重建或另外蓋新的巨蛋。王明鉅指出，中壢運動園區區段徵收公共設施工程預定明年上半年完工，區內6座台電高壓電塔明年底移除，屆時圍籬打開可以看見園區完工的整體畫面。

議員吳嘉和總質詢催生桃園大巨蛋。圖／桃園市議會直播畫面
議員吳嘉和總質詢催生桃園大巨蛋。圖／桃園市議會直播畫面

大巨蛋 桃園 運動

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