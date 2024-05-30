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35年歷史潛龍陸橋拆不拆？ 桃園市府蒐集意見評估中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園全市目前共有47座人行陸橋，有民代接獲陳情，希望拆除龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，因使用率低且容易有街友遊蕩，加上顧及城市景觀建議拆除。圖／張肇良提供
桃園全市目前共有47座人行陸橋，有民代接獲陳情，希望拆除龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，因使用率低且容易有街友遊蕩，加上顧及城市景觀建議拆除。圖／張肇良提供

桃園全市目前共有47座人行陸橋，不過有民代接獲陳情，龍潭中豐路上潛龍陸橋因使用率低且容易有街友遊蕩，顧及城市景觀建希望拆除。桃園養護工程處表示，目前橋樑結構無問題，先前已發文搜集意見，倘無反對拆除意見，將在交通安全配套下辦理試封閉21天，評估決定存廢。

潛龍陸橋位在中豐路上、潛龍國小旁，橋齡35年，跨越道路段長31公尺，市議員張肇良表示，先前接獲陳情，地方有聲音希望能拆除，因該橋使用率低，且年長者爬樓梯吃力，陸橋偶爾會有街友遊蕩，易有安全疑慮。

張肇良表示，現在人本意識抬頭，地面行穿線都做得不錯，加上陸橋老舊，城市的容貌也要進步，若有共識，建議拆除。

不過也有地方人士認為，橋梁目前狀況還可以，如果主結構有狀況，那當然需要拆除，不過有些小學生還是會走天橋增加安全，尊重大家討論的聲音。

橋樑隧道科表示，依據人行天橋檢測與維修及補強規範規定，每年會4次巡查及每2年辦理橋梁定期檢測作業，今年1月由養護工程處橋梁定期檢測作業，檢測情形有部分植生，護欄及樓梯板有部分裂縫等輕微損傷情形，尚無結構安全疑慮，可供民眾安全使用。

橋隧科說，潛龍陸橋拆除評估，將依「桃園市政府人行陸橋與地下道存廢評估標準作業程序」辦理，目前已於4月30日函請交通局、警察局、教育局及都發局等相關單位，就交通量、里長里民建議、學校需求及都市發展等專業或需求提供意見存廢評估作業，後續預計於6月下旬邀集相關單位辦理會勘。

橋隧科表示，倘無反對拆除意見，在交通安全配套下辦理試封閉21天，以調整用路人用路習慣並再次收集存廢意見，試封閉後將相關調查、評估及交通規畫提報本市道路安全會報審查，經決議廢除者，則將拆除，若經審查決議保留，該陸橋則1年內不再列入存廢評估。

桃園全市目前共有47座人行陸橋，有民代接獲陳情，希望拆除龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，因使用率低且容易有街友遊蕩，加上顧及城市景觀建議拆除。圖／張肇良提供
桃園全市目前共有47座人行陸橋，有民代接獲陳情，希望拆除龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，因使用率低且容易有街友遊蕩，加上顧及城市景觀建議拆除。圖／張肇良提供
桃園龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，今年1月由養護工程處橋梁定期檢測作業，檢測情形有部分植生，護欄及樓梯版有部分裂縫等輕微損傷情形，尚無結構安全疑慮。圖／桃園養工處提供
桃園龍潭中豐路上潛龍國小旁的陸橋，今年1月由養護工程處橋梁定期檢測作業，檢測情形有部分植生，護欄及樓梯版有部分裂縫等輕微損傷情形，尚無結構安全疑慮。圖／桃園養工處提供

桃園 橋梁

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