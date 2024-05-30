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改善閱讀環境 竹縣4鄉鎮公共圖書館獲1.6億經費

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
寶山鄉立圖書館獲得約8千萬元經費補助，圖書館人員表達「有了這筆寶貴的經費，我們的圖書館將迎來新的變化和發展。」圖／新竹縣公共圖書館提供
寶山鄉立圖書館獲得約8千萬元經費補助，圖書館人員表達「有了這筆寶貴的經費，我們的圖書館將迎來新的變化和發展。」圖／新竹縣公共圖書館提供

新竹縣公共圖書館向客委會爭取「客庄創生環境營造計畫」經費，專案審查結果出爐，4鄉鎮圖書館共獲核定1.6億餘元規畫設計暨工程施作費，其中寶山鄉立圖書館最多約8千萬元；消息傳來，鄉長邱振瑋一早開心與大家分享這項好消息，圖書館人員說「有這筆寶貴的經費，圖書館將迎來新的變化和發展。」

客委會113年度文化發電機專案，核定新竹縣公共圖書館的規畫設計暨工程補助經費項目，包括北埔館2519萬元、新埔館3192萬元、 關西館3343.2萬元、 寶山館7943.04萬元；另外，竹東館則獲核定補助規畫設計費756萬元。

邱振瑋開心分享說，期待透過一步一腳印，一起讓新竹縣公共圖書館閱讀環境更好，未來寶山鄉的每一位居民，無論老幼，也都將享受到更優質的閱讀環境和更豐富的文化活動。

目前寶山鄉立館藏合計6萬7116冊（成人書4萬2960冊、兒童書2萬4156冊）另有期刊50種、報紙8種。館方表示，這筆經費將為館舍裝修和擴建，提升圖書館的設施和服務，讓鄉民擁有更豐富的閱讀資源和學習機會。

圖書館 新竹

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