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沿線經過竹北市區及多所學校 竹22線將禁砂石車通行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鄉道竹22線嘉興路兩側商家密集，7月起將禁止砂石車通行。圖／竹縣府提供
鄉道竹22線嘉興路兩側商家密集，7月起將禁止砂石車通行。圖／竹縣府提供

鄉道竹22線是過去20年以來，竹北最重要的砂石車專用車輛行駛路線之一，但隨城市發展成熟，沿線貫穿竹北市區，人車量龐大，又有多所國中小分布在沿線，已威脅到行人安全，新竹縣府宣布7月1日起，禁止43公噸以下砂石車通行，希望保障行人安全。

新竹縣府交旅處表示，鄉道竹22線西起台1線，沿線路段為福興路、福興東路一段、嘉興路、東興路一段、東海一街及東海二街，終點位於芎林鄉縣道123號，不過途經竹北市區段因已成為熱鬧商業區、人車擁擠，已不適合再作為砂石車行駛路線使用。

交旅處指出，尤其嘉興路及東海一、二街路幅狹窄，且嘉興路兩側商家密集，東海一、二街部分道路狹窄僅6至9公尺寬，沿線又經過光明國小、成功國中、六家高中等學校，與學生通學路徑重疊，砂石車行駛該路段，有造成學生通學安全疑慮，因此會勘、決議禁止砂石車行駛該路段。

據了解，地方民眾已多次陳情要求禁止砂石車通行，雖然過去20年以來，竹北大量建設進出的砂石車都是由此專用路線出入竹北六家市區，不過因沿線住宅逐漸密集，頻繁來往的砂石車已對居民造成威脅，且沿線學校校方及民代也反映砂石車通行影響通學安全。

新竹縣府經過多次討論及現勘，考量學童及民眾安全，今年4月經道安會報通過審議決議廢止鄉道竹22線行駛砂石車，7月1日廢止後，43公噸以下砂石車必須改行駛另2條替代路線，替代路線採非尖峰時段行駛。

替代路線分別為縣道120線竹北市光明六路、光明六路東一段及二段，不過下午5點至7點及晚上10點至隔天上午9點禁止行駛；竹北市興隆路一段至五段中華路台1線至東興路120線，上午7點至9點，以及下午4點至晚上7點禁止行駛。

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