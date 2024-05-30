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桃園大有梯田公園未定期檢驗 民代爆有16項缺失、罔顧兒童安全

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大有梯田生態公園人潮多，但被議員質疑未定期檢驗，恐危害孩童安全。市府工務局坦承缺失，遊樂設施已暫時封閉使用，預計暑假前再開放。本報資料照片
桃園市大有梯田生態公園人潮多，但被議員質疑未定期檢驗，恐危害孩童安全。市府工務局坦承缺失，遊樂設施已暫時封閉使用，預計暑假前再開放。本報資料照片

桃園區大有梯田生態公園兒童遊戲場遭民代質疑有16項缺失、不符合CNS檢驗標準，卻繼續開放民眾使用，不顧孩童安全。市府工務局坦言，該公園未定期檢驗，遊樂設施已暫時封閉，將依最新標準檢驗，預計暑假前開放。

大有梯田生態公園2020年開放，園區內以原有地形打造生態梯田、遊戲場、滑索與步道等多項設施，環境優美更有昔日農村景貌，開園以來頗受好評，假日人潮更是絡繹不絕。

但議員余信憲接獲陳情反映，兒童遊戲場安全問題重重，原以為僅城堡遊戲區沒加裝安全網，沒想到現場會勘後卻爆出16處需要改善，包含木屋樓出入口及出入樓梯、單華道、枕木通道、攀爬坡及攀爬網開口等都有問題。

余信憲說，依據2020年的兒童遊戲場設備安全檢驗報告書，大有梯田生態公園啟用前檢驗結果符合國家標準CNS 12642（2016），今年重新檢驗卻變不合格，質疑為何當時負責維管的工務局沒有發現？此外，該公園直到今年才重新檢驗，也不符合衛福部「室外遊具每3年需檢驗一次」的規定，根本是罔顧孩童安全。

工務局回應，大有梯田生態公園驗收合格前已取得安全檢驗報告書，所有遊具都符合CNS 12642（2016）檢驗標準，但的確未依規定定期檢驗，且今年依據最新版標準CNS12642(2022)檢驗時，發現包括兒童遊戲場、磨石子溜滑梯、小溜索及鞦韆等4項遊具有缺失，主因是使用耗材需要更換。

工務局表示，先前因桃園區公所沒有管理特色公園經驗，該公園曾暫時由工務局維管，去年已決議交給桃園區公所管理；市府本月請桃園區公所暫時封閉遊樂場，預計暑假前取得合格報告再開放使用，養工處後續也會定期盤點各公所遊戲場安全檢驗，避免重演。

桃園 溜滑梯 生態公園

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