全桃唯一有救生員溪流水域 宇內溪戲水區6月開放門票50元
夏季即將來臨，桃園市政府重視戲水安全，由觀光旅遊局在小烏來特定風景區設置全桃唯一有專業救生員駐點的開放水域「宇內溪戲水區」，雖然入園需50元門票，但可參加「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，入住指定民宿或露營區也可獲得優惠券，以30元優惠價購買門票。
觀光旅遊局指出，北橫周邊溪流夏季常見遊客戲水消暑，然而平靜的水面下隱藏暗流深潭危機，稍有不慎就容易發生意外，復興區宇內溪、霞雲溪和鐵木瀑布近10年皆有溺水事件；去年暑假宇內溪戲水區因整治未開放，5名國中三年級生為慶祝高中免試入學放榜，跑到戲水區上游玩水消暑，結果發生3人溺斃的不幸事件。
由於為防溺水事件重演，桃園市副市長蘇俊賓提前召集各局處單位開會，要求各區公所及水務局做好轄管水域防護及緊急救溺設施設備，指示教育局加強對學生的戲水安全宣導，農業局注意漁港釣客安全，消防局也要落實救溺演練，觀旅局則規劃在宇內溪戲水區配置專業救生員駐點及結合旅宿業者加強宣導。
觀旅局表示，宇內溪戲水區位於小烏來風景特定區內，是全桃園唯一有救生員的開放水域，6月1日至9月29日配合風景特定區開放時間供民眾使用，園內另有小烏來天空步道和天空繩橋等體驗設施，以及龍鳳瀑布、風動石等景點供拍照打卡，現在憑入園門票還能參加抽獎，如入住「桃園觀光導覽網」公告協力宣導民宿，還可獲得限量款防水漂流帶。
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