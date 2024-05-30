桃園事故第一路口 「開瓶計畫」改善

桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，長年霸榜全市事故排名第一的路口。市府將該路口列為今年「開瓶計畫」改善重點，預計將新建成功二橋，2026年底完工，原有的成功陸橋則規畫拆除轉型為人行步道，串連附近公園的人行步道，多管齊下提升用路安全。

桃園區成功路與三民路口鄰近虎頭山步道、假日花市與桃園巨蛋，路口屬不對稱的五向散射道路，警方近年在該路口建置16個科技執法設備，作為市內第一處「多功能科技執法實驗示範場域」，A2件數從2021年37件降為去年5件，民眾仍抱怨當地車流太大、街廓又短，依舊險象環生。

為求治本，市府工務局今年將成功路、三民路口納入開瓶計畫。工務局規畫設計科長陳相熹說，2大改善方向包括「人行動線立體化」和「新建成功二橋」，其中，將拆除現有成功陸橋轉型為人行橋，並規畫在南崁溪上方新建橋長176公尺、寬16公尺、雙向4車道的成功二橋。

陳相熹說，成功二橋將從成功路三段延伸至省道台1線，設計圖已與公路局討論，待審查通過後即可實施，預計明年6月完成用地取得、2026年底完工，盼緩解交通瓶頸。

工務局指出，開瓶計畫2016年啟動至今完成196案，平均每年執行24案。今年已完工8案，預計年底前再執行29案。