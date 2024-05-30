聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園事故第一路口 「開瓶計畫」改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，市府將列為今年「開瓶計畫」改善重點。本報資料照片
桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，市府將列為今年「開瓶計畫」改善重點。本報資料照片

桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，長年霸榜全市事故排名第一的路口。市府將該路口列為今年「開瓶計畫」改善重點，預計將新建成功二橋，2026年底完工，原有的成功陸橋則規畫拆除轉型為人行步道，串連附近公園的人行步道，多管齊下提升用路安全。

桃園區成功路與三民路口鄰近虎頭山步道、假日花市與桃園巨蛋，路口屬不對稱的五向散射道路，警方近年在該路口建置16個科技執法設備，作為市內第一處「多功能科技執法實驗示範場域」，A2件數從2021年37件降為去年5件，民眾仍抱怨當地車流太大、街廓又短，依舊險象環生。

為求治本，市府工務局今年將成功路、三民路口納入開瓶計畫。工務局規畫設計科長陳相熹說，2大改善方向包括「人行動線立體化」和「新建成功二橋」，其中，將拆除現有成功陸橋轉型為人行橋，並規畫在南崁溪上方新建橋長176公尺、寬16公尺、雙向4車道的成功二橋。

陳相熹說，成功二橋將從成功路三段延伸至省道台1線，設計圖已與公路局討論，待審查通過後即可實施，預計明年6月完成用地取得、2026年底完工，盼緩解交通瓶頸。

工務局指出，開瓶計畫2016年啟動至今完成196案，平均每年執行24案。今年已完工8案，預計年底前再執行29案。

桃園

延伸閱讀

桃園破獲全國最大宗笑氣分裝場 市值高達8500萬

桃園議長、國民黨團拜會韓國瑜 爭取合理分配統籌款

桃園事故排名第一路口 市府推「成功二橋」開瓶計畫

桃園雲梯車車齡8.7年 張善政：將持續增購

相關新聞

桃園事故第一路口 「開瓶計畫」改善

桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，長年霸榜全市事故排名第一的路口。市府將該路口列為今年「開瓶計畫」改善重點，預計將新...

一個社區二種國土劃設 民眾霧煞煞

國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月要將國土功能區圖報內政部，苗栗縣議員周玉滿、孫素娥昨都在議會質詢時關...

重金修繕7年 竹市私有古蹟「進士第」揭牌

新竹市首座私有國定古蹟鄭用錫「進士第」斥資6988萬元歷經7年修繕，終於在去年9月完成修復，昨天竣工揭牌，由市長高虹安及...

水庫解渴 桃竹後天起取消分區輪灌

桃園市石門水庫集水區近日迎來降雨累計20.7毫米，替水庫增加400萬噸水量，大大挹注蓄水回升。水利署北區水資源分署昨天指...

籲延後實施國土計畫法 鍾東錦：農業縣普遍心聲

國土計畫法將於114年上路，苗栗縣長鍾東錦今天表示，農民多仍有疑慮，擔心更加限縮農地使用，他呼籲中央延後實施，讓縣府做好...

桃園議長、國民黨團拜會韓國瑜 爭取合理分配統籌款

桃園市議會議長邱奕勝和議會國民黨團議員，到立法院拜會院長韓國瑜，在地6位立法委員牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、邱若華、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。