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水庫解渴 桃竹後天起取消分區輪灌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃竹一期稻進入抽穗期，石門、桃園管理處6月起停止分區輪灌，恢復每天農業供水。記者曾增勳／攝影
桃竹一期稻進入抽穗期，石門、桃園管理處6月起停止分區輪灌，恢復每天農業供水。記者曾增勳／攝影

桃園石門水庫集水區近日迎來降雨累計20.7毫米，替水庫增加400萬噸水量，大大挹注蓄水回升。水利署北區水資源分署昨天指出，透過降雨及水庫存放水源管控，並和農水署桃園、石門管理處協商，自6月起恢復每天農業供水，全月供灌3700萬噸水量，滿足一期稻作抽穗期用水。

桃園地區平地這波降雨量超過40毫米以上，石門水庫集水區也因陸續降雨，蓄水量與蓄水率分別回升至6809.27萬噸、33.17%，累計入流高於出流。

新竹地區的寶山、寶二水庫也累計增加約250萬噸水量，回升接近六成，北水分署預估6月水情審慎樂觀。

水庫蓄水量穩定回升，農水署石門、桃園管理處昨證實，兩管理處的桃竹農田灌區，6月起停止分區輪灌，石門、桃園管理處6月農業供水各約1000多萬噸及2600多萬噸，全月農業供水量3700萬噸；近日早秧開始抽穗，一期稻預計6月下旬完成抽穗，7月進入收割期。

北水分署指出，根據氣象資料顯示，近日至6月上旬仍可能降雨，將透過節水操作及加強引水措施，努力讓水庫維持穩定供水，6月起優先使用河川及埤塘水源供灌，視降雨每周滾動檢討，完成一期稻作供灌目標。

桃園 石門水庫

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