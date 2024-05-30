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重金修繕7年 竹市私有古蹟「進士第」揭牌
新竹市首座私有國定古蹟鄭用錫「進士第」斥資6988萬元歷經7年修繕，終於在去年9月完成修復，昨天竣工揭牌，由市長高虹安及祭祀公業法人新竹市鄭永承理事長鄭昌錞代表揭牌。鄭昌錞表示，未來將開放參觀及導覽，也期許市府協助重現「北門大街」的歷史街廓風華。
新竹市文化局指出，鄭用錫1823年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，又稱開台進士及開台黃甲。國定古蹟鄭永錫「進士第」，是鄭用錫1838年所建造的宅第，三開三進的大院落，門額掛「進士第」匾額，後面的第三進在第二次世界大戰時焚毀，目前只剩前兩進。
進士第正廳格膳門的雕花具古樸蒼茫的特色，底層萬字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，其刻工精細，讓人嘆為觀止。大門口上方的進士第匾額，是在修復工程時原比例仿作。
進士第旁還有2棟市定古蹟「春官第」及「吉利第」，其中吉利第已獲核定6千萬元修復，上網發包中。鄭昌錞說，會以振興鄭氏家族200年歷史為使命，致力古蹟保存與家族歷史的傳承。
文化局說明，2015年鄭氏家族同意市府入內進行修復工程，陸續獲中央補助6988萬元，前後歷時7年修復完成，市府將持續向文資局爭取2025年度5千多萬元進行彩繪修復工程，尚待文化部核定。
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