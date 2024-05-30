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一個社區二種國土劃設 民眾霧煞煞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月要將國土功能區圖報內政部，苗栗縣議員周玉滿、孫素娥昨都在議會質詢時關切，憂心衝擊民眾權益，周玉滿也認為許多民眾霧煞煞，以通霄鎮新生社區為例，一半劃城鄉、一半劃農業發展地區，仍存在疑慮，要求縣府詳細評估規畫。

周玉滿說，通霄鎮台1線旁新生社區有兩百多戶的住宅，國土功能分區初步規畫一半城鄉發展地區，相隔不到10公尺的另一半卻是劃作農業發展地區，如果國土功能分區圖核定後，是不是只能作農業使用？她認為是很奇怪現象。

此外，周玉滿也點出，目前農地違規使用，區域計畫法罰6至30萬元，國土計畫實施後罰則提高，最高到500萬元，民眾檢舉還有獎金，恐怕擔憂會造成檢舉亂象。

縣長鍾東錦回應會爭取向中央展延期程。縣府工商發展處長詹彩蘋答詢，通霄鎮新生社區一半屬鄉村區乙建，劃設城鄉發展地區，另一半山坡地保育區丙建，劃設農業發展地區，合法建築物、設施不受影響，可繼續使用，原本區域計畫法編定的建地未來還是可以申請建築，維持原使用強度。

針對農地違規部分，詹彩蘋也說明，未來國土計畫法，依情節訂定不同罰則，6萬元至500萬元不等，另依據國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法草案，檢舉獎勵金依樣態不同發給3000元、1.5萬元或5萬元，但仍在草案討論階段。

另一半 建築 農地

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