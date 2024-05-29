桃園議長、國民黨團拜會韓國瑜 爭取合理分配統籌款

桃園市議會議長邱奕勝和議會國民黨團議員，到立法院拜會院長韓國瑜，在地6位立法委員牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、邱若華、呂玉玲，新北立委洪孟楷、台北立委羅智強也陪同。邱奕勝一行人請韓國瑜和立委們幫忙督促行政院修訂財政收支劃分法，讓桃園市獲得合理的財源分配。

邱奕勝表示，桃園市創稅能力在6都名列前茅，但長期以來，統籌分配款及一般性補助款，在全國縣市排名第17、18名，非常不公平，尤其桃園目前正處於全面建設時期，加上人口持續成長，中央對桃園市分配的財源相當不合理，希望韓國瑜以及桃園6位立委在中央，能為桃園市爭取更多預算及經費，並期望中央與地方共同合作，服務廣大桃園民眾，讓更多桃園市民有感。

韓國瑜說，他與桃園6位立委非常重視桃園市的建設，將盡全力促請中央改善統籌分配稅款及一般性補助款對桃園不公情形，並提到有關議員、村里長為民服務費、縣市議員助理費提高一事，立法院已經著手處理中，希望爭取調整以後，能讓助理待遇及福利能更好。

今天隨同邱奕勝拜會韓國瑜的議會國民黨團成員有總召徐玉樹、副召集人梁為超、楊朝偉、詹江村、執行長簡志偉、副執行長張碩芳、陳韋曄及黨團議員張桂綿、陳美梅、朱珍瑤、孫韻璇、吳進昌、舒翠玲、周玉琴、徐其萬、李柏坊、陳瑛、錢龍、林政賢、王仙蓮、劉熒隆。