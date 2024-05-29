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桃園事故排名第一路口 市府推「成功二橋」開瓶計畫
桃園市桃園區成功路、三民路口車流量大，長年霸榜全市事故排名第一的路口。市府將該路口列為今年「開瓶計畫」改善重點，預計將新建成功二橋，2026年底完工，原有的成功陸橋則規畫轉型為人行步道，串連附近公園的人行步道，盼優化人行路線。
桃園區成功路與三民路口鄰近虎頭山步道、假日花市與桃園巨蛋，由於該路口是不對稱的五向散射道路，據統計，2021年的A2、A3交通事故發生超過百件以上，在全桃園事故排名第1。
警方後續在該路口建置16個科技執法設備，作為市內第一處「多功能科技執法實驗示範場域」。儘管A2件數從2021年的37件降為去年的5件，民眾仍抱怨當地車流太大、街廓又短，導致許多車輛經常違規紅燈左轉，險象環生。
為求治本，市府工務局今年將成功路、三民路口納入開瓶計畫。工務局規畫設計科長陳相熹表示，2大改善方向包括「人行動線立體化」和「新建成功二橋」，其中，現有成功陸橋將拆除，轉型為人行橋，作為串連虎頭山步道、假日花市、桃園巨蛋和周邊公園的人行步道。
考量當地車流量大、停等紅燈秒數長達220秒以上，市府也規畫在南崁溪上方新建橋長176公尺、寬16公尺、雙向4車道的成功二橋，從成功路三段延伸至省道台1線。重新調整行車動線後，該路口將從現在的五向散射道路，變成2個十字路口，減少複雜度。
陳相熹表示，成功二橋設計圖已與公路局討論，待審查通過後即可實施，目前預計明年6月完成用地取得，後續施工時間預計18個月，2026年底完工，盼緩解長期交通瓶頸。
開瓶計畫2016年啟動至今完成196案，平均每年執行24案。工務局今天在市政會議表示，今年已完工8案，預計年底前再執行29案。
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