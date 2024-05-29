桃園龍元宮200年五穀爺罕見慶典 6月1日起掀半年神龍鬧鎮

桃園市龍潭區龍元宮今年適逢建廟200周年，趁6月神農大帝聖誕千秋（6月2日），廟方以「承繼信仰香火」為引，舉辦「萬世永賴五穀爺」長達半年慶祝活動，龍元宮主委林錦浪今天下午表示，慶祝建廟200周年自6月1日起為期半年活動，廟方更將在12月2至6日辦理祈安五朝圓醮慶典，傳承信仰文化特色。

龍元宮為龍潭區地方信中心，主祀神農大帝，客庄信眾多尊為「五穀爺」，自清朝道光5年（1825年）建廟迄今，保有五穀爺神像衣冠束帶具有文官氣派，全台少見，與其他廟宇常見神農大帝半裸、手持稻穗的形象不同，每年農曆4月26日（今年6月2日）神農大帝聖誕，廟方熱鬧慶祝，今年適逢建廟200周年，廟方號召在地青年文化工作者與設計師參與宮慶籌備規畫長達半年的系列慶祝活動。

龍元宮200周年慶典籌備工作小組負責人邱子軒表示，廟方6月1日將在廟埕舉辦「萬世永賴五穀爺」建廟200周年慶典開幕式，並與地方結合舉辦第3屆神龍鬧鎮活動，規畫4大主題從早到晚的盛會，包括「豐登巡境」五穀爺祈安遶境、「夜戲神龍」酬神晚會及「野台宴神」客庄辦桌文化，預料可帶動民眾與和遊客參與。

當天有「豐登巡境」起駕儀式，恭迎神農大帝祈安遶境，與神同行28公里徒步巡庄，有「百草廟市」在廟口封街邀請60組品牌及傳統夜市美食攤位共襄盛舉、規畫市街闖關，過關可換取五穀爺加持限定平安符，與商圈店家合作，消費滿額參與晚會摸彩可抽999純金神龍金條，亦推出封街塗鴉熱鬧活動。

6月2日上午由值年里辦理神豬酬神，中午與來自大溪「兄弟廟」永昌宮辦理徒步遶境會香祈福，晚間由笑炎舞者蔡宏毅帶領即將成真火舞團，用火舞演敘龍潭開庄故事，詮釋客庄敬天惜地精神，歡迎民眾帶著孩子一起參與這項熱鬧的民俗文化，認識台灣客庄的信仰文化傳承。

邱子軒表示，開幕慶典之後，緊接著7月成立龍元宮「龍元會」推動建廟200年來第一個民俗藝陣會，展現藝陣美學，8月配合中元普渡文化推動親子生命教育體驗活動，9月辦理農村地景國際工藝交流，邀請藝術家到龍潭駐村創作，10月配合廟方每年發放重陽敬老金，關注在地獨居老人，11月與鍾肇政文學生活園區合作進行大河文學主題策展，12月辦理睽違近30年建醮活動，進行祈安五朝圓醮，營造獨有客家故事醮壇文化。