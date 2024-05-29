歷經7年斥資6988萬 竹市首座私有國定古蹟進士第揭牌

新竹市首座私有國定古蹟鄭用錫「進士第」斥資6988萬歷經7年修繕，終於在去年9月完成修復，今天舉行竣工揭牌，由市長高虹安及祭祀公業法人新竹市鄭永承理事長鄭昌錞代表揭牌。鄭昌錞表示，未來將開放參觀及導覽，也期許市府協助重現北門大街的歷史街廓風華，他也會以振興鄭氏家族200年歷史為使命，致力於古蹟保存與家族歷史的傳承。

新竹市文化局指出，國定古蹟鄭永錫「進士第」，在1985年8月由內政部公告為二級古蹟，但來文資法修法，改為國定古蹟，是開台進士鄭用錫在1838年所建造的宅第，三開三進的大院落，門額上掛「進士第」匾額，後面的第三進在第二次世界大戰時焚毀，目前只剩前兩進。

文化局表示，鄭用錫1823年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，又稱「開台進士」及「開台黃甲」，鄭用錫飽讀經文且熱心公益，曾修《淡水廳志初稿》並倡建文廟及出錢出力建竹塹城，對維護地方安寧與秩序不遺餘力，也在淡北漳、泉、粵分類械鬥曾撰寫勸和論，勸息紛爭及辦理團練保衛家園，對新竹的貢獻很大。

進士第的木雕相當精細講究，正廳格膳門的雕花具古樸蒼茫的特色，底層萬萬字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，其刻工精細，讓人嘆為觀止。大門口上方的進士第匾額是工程進行修復時進行原比例仿作。

另進士第旁還有2棟市定古蹟春官第及吉利第，其中吉利第已獲核定6千萬元修復工程，已在上網發包中，期許透過古蹟修復，完整呈現北門街鄭氏家族的古蹟與歷史風華。