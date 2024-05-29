快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園雲梯車車齡8.7年 張善政：將持續增購

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹市日前發生火警造成2名消防隊員殉職，桃園市長張善政表示，已組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅抽檢，未來也會持續充實消防設備及人力。記者朱冠諭／攝影
新竹市日前發生火警造成2名消防隊員殉職，桃園市長張善政表示，已組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅抽檢，未來也會持續充實消防設備及人力。記者朱冠諭／攝影

新竹市東區晴空匯28樓社區大樓日前發生火警，造成2名消防隊員殉職。桃園市長張善政今天在市政會議表示，事發後建管處和消防局已即刻組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅抽檢，未來也會持續充實消防設備及人力。

張善政表示，新竹市日前發生火警，很遺憾造成2名消防隊員殉職；降低火災的風險，一直是努力的方向，不僅可以保護市民生命財產，也能夠保護消防同仁的安全。

張善政表示，事發後，市府建管處和消防局已即刻組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅，進行消防與公安抽檢，希望透過稽查及時發現社區中潛在的公安隱憂，市府也會輔導社區管委會來改善、補強相關問題，確保高樓層建築的公共安全，讓民眾可以安心，減少火災發生的風險。

「消防同仁的安全，是我們最重視的。」張善政表示，除常規的訓練及設備，今年會再增購無人機和機器人協助救災；桃園市目前共有18輛雲梯車，最高作業高度大約是16層樓，平均車齡8.7年，相對其他直轄市設備較新。

張善政強調，未來市府會持續採購雲梯車，確保符合救災需求；人員方面，目前桃園的消民比為1:1330，是六都第一，未來市府還會持續充實人力，並全力爭取危險職務加給加成，提升消防人員的權益。

張善政 新竹 晴空匯 消防隊 火災

延伸閱讀

桃市府秘書長詹榮鋒請辭 鐵道局副局長溫代欣接任

小學生帶刀到校阿嬤天天入班關懷 凸顯特教助理員不足問題

中央調整次醫療區有譜 張善政拚年底完成市立醫院選址

台積電不來龍科？ 張善政語帶玄機：言之過早

相關新聞

歷經7年斥資6988萬 竹市首座私有國定古蹟進士第揭牌

新竹市首座私有國定古蹟鄭用錫「進士第」斥資6988萬歷經7年修繕，終於在去年9月完成修復，今天舉行竣工揭牌，由市長高虹安...

桃園雲梯車車齡8.7年 張善政：將持續增購

新竹市東區晴空匯28樓社區大樓日前發生火警，造成2名消防隊員殉職。桃園市長張善政今天在市政會議表示，事發後建管處和消防局...

永安漁港海螺館觀海山丘地方盼夷平 客家局出面解釋

桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有...

竹北通學安全仰賴義交、志工守護 裝備及人力需被關注

新竹縣竹北市因城市及人口發展迅速、交通流量日漸龐大，學生徒步通學都依靠義交及導護志工護送，為守護義交安全，民間團體今捐贈...

這個社區城鄉、農業發展地區各半 苗栗議員要求詳細評估

國土功能分區圖下個月要報內政部，苗栗縣議員周玉滿認為許多民眾霧煞煞，並舉通霄鎮新生社區為例，一半畫城鄉、一半畫農業發展地...

桃市府秘書長詹榮鋒請辭 鐵道局副局長溫代欣接任

桃園市政府秘書長詹榮鋒因健康因素請辭，市長張善政今天在市政會議宣布，秘書長將由鐵道局副局長溫代欣於6月1日正式上任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。