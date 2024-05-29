桃園雲梯車車齡8.7年 張善政：將持續增購

新竹市東區晴空匯28樓社區大樓日前發生火警，造成2名消防隊員殉職。桃園市長張善政今天在市政會議表示，事發後建管處和消防局已即刻組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅抽檢，未來也會持續充實消防設備及人力。

張善政表示，新竹市日前發生火警，很遺憾造成2名消防隊員殉職；降低火災的風險，一直是努力的方向，不僅可以保護市民生命財產，也能夠保護消防同仁的安全。

張善政表示，事發後，市府建管處和消防局已即刻組成聯合稽查小組，針對市內16層樓以上集合式住宅，進行消防與公安抽檢，希望透過稽查及時發現社區中潛在的公安隱憂，市府也會輔導社區管委會來改善、補強相關問題，確保高樓層建築的公共安全，讓民眾可以安心，減少火災發生的風險。

「消防同仁的安全，是我們最重視的。」張善政表示，除常規的訓練及設備，今年會再增購無人機和機器人協助救災；桃園市目前共有18輛雲梯車，最高作業高度大約是16層樓，平均車齡8.7年，相對其他直轄市設備較新。

張善政強調，未來市府會持續採購雲梯車，確保符合救災需求；人員方面，目前桃園的消民比為1:1330，是六都第一，未來市府還會持續充實人力，並全力爭取危險職務加給加成，提升消防人員的權益。