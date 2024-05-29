石門水庫營運1甲子 6月6日發行紀念郵票

桃園石門水庫今年邁入營運60週年。水利署北區水資源分署今天說，6月6日將發行紀念郵票，共1套2枚，當天的發行活動會在石門水庫依山閣設臨時郵局，備有紀念郵戳供民眾蓋戳收藏。

水利署北區水資源分署向媒體表示，石門水庫在民國53年6月竣工營運，當時郵政總局配合發行全台第一套水庫紀念郵票，石門水庫今年營運滿60週年，將在6月6日水利節再度發行紀念郵票，與集郵迷及民眾一起慶賀。

北水分署說，「石門水庫60年紀念郵票」是與中華郵政合作辦理，郵票共1套2枚，面值新台幣8元郵票為水庫鳥瞰圖，呈現石門水庫壩區的青山綠水；面值35元郵票是以溢洪道洩洪壯觀畫面為主，同時呈現排砂隧道排放濁水狀況。

北水分署也說，6月6日上午10時將在石門水庫依山閣3樓會議廳舉行紀念郵票發行活動，當天上午9時至中午12時依山閣1樓會設有臨時郵局，備有紀念郵戳供民眾蓋戳收藏，可讓集郵愛好者在發行第一時間即取得郵票。