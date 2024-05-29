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永安漁港海螺館觀海山丘地方盼夷平 客家局出面解釋

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有聲音希望能夷平，改設置停車空間。圖／桃園客家局提供
桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有聲音希望能夷平，改設置停車空間。圖／桃園客家局提供

桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有聲音希望能夷平，改設置停車空間。桃園市客家局回應，海螺館為爭取客委會預算興建，且土丘土地也隸屬於桃園農業局，若海岸線要整體改建需經過他們同意，加上啟用迄今2年多，客家局仍維持原來園區整體規畫，帶動觀光產業的功能，打造海洋客家文化的新亮點。

海螺館位於永安漁港北岸，為客家局爭取中央補助興建工程，包括整地、廣場及海螺館整體設計，內部設有文化展覽空間、輕食商店、辦公及會議空間等，將上層規畫為半戶外觀景平台，提供民眾最佳的觀海位置，接近傍晚可觀看夕陽美景及美麗全景，晚上橋面亮起，更有一番夜幕美景，園區自前年3月9日開至今吸引超過280萬人次參觀。

不過近期有數十位漁民發起聯署，希望將土丘改為停車場，或是打造一些遊具，供遊客假日前往時，不僅停車方便，更能遛小孩。據悉，有人認為土丘會影響出海遠觀視線及影響風水，才會發起連署。

市議員陳睿生表示，永安漁港假日時除港區內的停車場外，漁港外圍台61橋下空間先前也已增設停車場，目前停車空間尚充足，加上土丘位置風大，增設遊具也並非那麼適合。

客家局說，該土丘位置為過去浚深工程所清除出的淤泥土方暫放區域，後來因要興建海螺館，設計單位整體規畫，將這些土方回填成為山丘，並設計成為現今大家看到的樣貌。客家局仍維持原來園區整體規畫，帶動觀光產業的功能，打造海洋客家文化的新亮點。

桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有聲音希望能夷平，改設置停車空間。圖／桃園客家局提供
桃園新屋永安漁港旁的海螺文創體驗園區，每到假日總吸引不少遊客前往，園區後方的土丘更能遠眺海岸線並觀賞夕陽，不過近期地方有聲音希望能夷平，改設置停車空間。圖／桃園客家局提供

客家文化 桃園

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