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竹北通學安全仰賴義交、志工守護 裝備及人力需被關注

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民間團體捐贈反光雨衣提供給義交，感謝義交守護學童上下學安全。圖／吳旭智提供
民間團體捐贈反光雨衣提供給義交，感謝義交守護學童上下學安全。圖／吳旭智提供

新竹縣竹北市因城市及人口發展迅速、交通流量日漸龐大，學生徒步通學都依靠義交及導護志工護送，為守護義交安全，民間團體今捐贈反光背心，民代也建議縣府應依各校需求，添購閃光指揮棒、反光背心等裝備，並鼓勵民眾加入行列。

擔任學校導護志工多年的縣議員吳旭智表示，導護志工及義交在雨天值勤時十分不便，面臨裝備不足問題，因此與新竹縣補教協會合作，已多次捐贈多所學校雨衣，保障這些守護學童安全人員在雨中的安全值勤，不過仍希望縣府可進一步了解各校的實際需求，為志工添購閃光棒、背心跟雨衣等裝備。

吳旭智今天於新竹縣警察局主管會報上，偕同新竹縣補教協會、新竹縣幼兒教保學會與文明不動產楊承翰總經理，共同捐贈55件高級透氣雨衣，專門提供給義交使用，希望提升義交出勤時的舒適及安全。

吳旭智指出，身為家長都會特別不放心孩子走路上學，幸好各校都有無怨無悔付出的志工及義交協助，才能讓孩子需要穿越馬路時，閃避車輛來往的危險，但志工及義交的安全也需要各界多加關注。

竹北因交通量增加，使得尖峰時段的交通安全問題日漸嚴重，各校為了保障學生的安全都積極組織招募導護志工隊，這些志工身穿醒目背心，負責引導學生安全過馬路，但同時也面臨投入志工不足的困境。

據了解，竹北各校都有面臨導護志工短缺的問題，尤其近年志願擔任導護志工的人數逐年減少，吳旭智認為是竹北人口結構、家長須上班，加上缺乏激勵措施所致，建議縣府應與在地企業合作，鼓勵企業員工參與志工服務，並提供相應的獎勵和支持，例如表揚、獎勵或津貼。

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