這個社區城鄉、農業發展地區各半 苗栗議員要求詳細評估

國土功能分區圖下個月要報內政部，苗栗縣議員周玉滿認為許多民眾霧煞煞，並舉通霄鎮新生社區為例，一半畫城鄉、一半畫農業發展地區，仍存在爭議與疑慮，要求縣府詳細評估規畫。

國土計畫法明年4月30日即將上路，行政院要求地方政府下個月國土功能區圖報內政部，周玉滿及縣議員孫素娥擔心急就章，不僅民眾有疑慮，並擔心影響權益，今天都在議會總質詢關心。

周玉滿說，通霄鎮台1線旁新生社區有兩百多戶的住宅，國土功能分區初步規畫一半城鄉發展地區，相隔不到10公尺的另一半卻是畫作農業發展地區，如果國土功能分區圖核定後，是不是只能作農業使用？她認為是很奇怪現象。

此外，目前農地違規使用，區域計畫法是罰6至30萬元，國土計畫實施後罰則提高到100至500萬元，民眾檢舉還有獎金， 恐怕擔憂會造成檢舉亂象，國土功能分區圖有需要再更進一步的詳細規畫調整，縣府應該爭取中央展延期程。

縣長鍾東錦回應會爭取展延，縣府工商發展處長詹彩蘋答覆指出，國土功能分區圖繪製作業，目前仍在審議中，至於新生社區一半屬鄉村區乙建，因此畫設城鄉發展地區，另一半山坡地保育區丙建，因此畫設農業發展地區，合法建築物、設施不受影響，可以繼續使用，原本區域計畫法編定的建地未來還是可以申請建築，維持原使用強度為原則。

詹彩蘋說，現行區域計畫法如違反土地使用管制不分情節輕重，處罰6至30萬元，未來國土計畫法，依情節訂定不同罰則，6萬元至500萬元不等，至於檢舉獎勵金制度，依據「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」草案，檢舉獎勵金依樣態，有3000元、1.5萬元及5萬元3種，但目前仍在草案討論階段。