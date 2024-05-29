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桃市府秘書長詹榮鋒請辭 鐵道局副局長溫代欣接任
桃園市政府秘書長詹榮鋒因健康因素請辭，市長張善政今天在市政會議宣布，秘書長將由鐵道局副局長溫代欣於6月1日正式上任。
溫代欣今請假出席市政會議，張善政表示，溫代欣的工作經歷相當豐富，擔任過台北捷運公司工程員、交通部國道新建工程局工程員、高鐵局副工程司、台中市政府交通處處長、交通局副局長，協助規劃推動軌道建設，後來歷任交通部鐵改局主任秘書、鐵道局副局長，再延攬他擔任市府秘書長。
張善政表示，市府有許多工程案件正在進行，祕書長肩負重要的協調工作，尋覓接任人選時希望能有工程背景，而準秘書長溫代欣畢業交通大學土木工程學系，亦是傑出系友，並在台大土木工程學系取得博士學位，主要研究地震工程，若是有重大地震發生，相信他能在結構鑑定上發揮專業，且他曾到美國馬里蘭大學進修智慧運輸系統、赴法國巴黎進修觀光鐵道，與桃園正在發展的方向習習相關。
張善政還提到，溫代欣不僅擁有土木工程技師、結構工程技師、消防設備師證照，過去市府都發局推動鐵路地下化路廊，尋求中央經費支持時，身為擔任鐵道局副局長的溫代欣，就核給市府2000萬元經費，未來期待他能在秘書長工作上發揮所長。
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