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晴空匯大樓火災殷鑑 苗消防局長點出指揮官的重要性

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員葉忠倫今天在議會質詢，關心消防高樓救災能力整備問題，消防局長匡夢麟（圖）認為指揮官很重要。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員葉忠倫今天在議會質詢，關心消防高樓救災能力整備問題，消防局長匡夢麟（圖）認為指揮官很重要。記者范榮達／攝影

新竹市28樓「晴空匯」大樓火災，造成2名消防員殉職，案例引發注目，苗栗縣政府消防局長匡夢麟今天答詢強調高樓複雜救災指揮官很重要，今年3月各大隊新增一名副大隊長，將可避免「臨陣」由分隊長指揮救災的問題。

晴空匯大樓火災後，苗栗縣議員葉忠倫今天在議會質詢，關心消防高樓救災能力整備問題，匡夢麟說，高樓救災確實是很大挑戰，一旦發生災害，搶救很重要，晴空匯的案例是在滅完火後發生的，他也思考怎麼會這樣？就是指揮官的問題。

匡夢麟指出，消防局今年3月六都之外，第一個增置1名副大隊長的縣市，因為如果大隊長放假，副大隊長受訓，還有一個副大隊長可以擔任指揮官，處理搶救因變，過去沒有這個機制，一旦發生就由分隊長代替，簡單火災沒有問題，但面對高樓複雜的火災，其他分隊來支援，要如何來指揮？

目前全縣有9棟16層以上高樓，集中苗栗市、竹南鎮，消防局有6輛雲梯車，今年還會新增購1輛，其中2輛50公尺的高度，可以到達16樓，其他30公尺，可以到10樓，高樓火災防範，自主管理很重要，大樓滅火、逃生、警報系統，必須很健全，消防局會實施安檢，並協調住戶做安全演練。

消防局指出，消防局5個救災救護大隊，今年各增置1名副大隊長，優先內部拔擢升任，激勵士氣，培植優秀幹部，協助大隊長，加強內部管理及教育訓練工作，並擔任現場指揮官，充實消防量能，守護鄉親生命財產安全。

苗栗縣議員葉忠倫（圖）今天在議會質詢，關心消防高樓救災能力整備問題，消防局長匡夢麟認為指揮官很重要。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員葉忠倫（圖）今天在議會質詢，關心消防高樓救災能力整備問題，消防局長匡夢麟認為指揮官很重要。記者范榮達／攝影

晴空匯 消防員 火災 苗栗縣

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