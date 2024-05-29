新竹高樓多達356棟與台中、高雄相當 雲梯車數量卻很少

新竹縣市20層以上高層建築據統計多達356棟，數量規模與台中市、高雄市相當，且還在持續快速增加，但能夠救援16層樓、50公尺以上的雲梯車卻僅各2輛，數量上比六都少上一截，新竹市長高虹安今表示將編列預算增購高樓層雲梯車。

據新竹縣府工務處及新竹市府都發處統計，新竹縣市20層以上大樓數量分別達到，218棟及138棟，總計達356棟，其中多集中在竹北市東區及新竹市東區，20層以上大樓數量與台中市及高雄市相當，比桃園市的大樓數量還多出超過一倍以上。

雲梯車數量上卻少於六都，新竹縣市能夠救援50公尺、16層樓以上的雲梯車僅4輛，其中最高的70公尺火鳳凰及60公尺雲梯車都在新竹縣竹北市，新竹市則僅有2輛能夠救援52公尺的雲梯車，相比台中50公尺以上雲梯車有5輛、高雄7輛，數量上相對較少。

新竹市長高虹安表示，新竹市已經籌備相關預算編列「確實需要添購更高樓層的救災雲梯車」，不過也指出新竹市在高樓層建築建照發給時比較密集，出現大樓臨路路寬不足，造成高樓層雲梯車可能不便作業，因此還需要消防局專業判斷。

她提到，高樓層住宅的疏散及救災一般都有相關設備能發揮作用，無論是緊急升降、排煙系統等，高層建築本身公共安全設備要能發揮功用，市府也會添購高樓層雲梯車增加救援量能。

新竹市消防局表示，新竹市實際上有5輛雲梯車，除了2輛52公尺雲梯車，還分別有1輛42公尺雲梯車及2輛32公尺雲梯車。

新竹縣消防局表示，竹北高鐵消防分隊有全國最高的70公尺火鳳凰雲梯車，竹北消防分隊也配置60公尺雲梯車，另外在新埔及竹東分隊各有1輛32公尺雲梯車，湖口有30公尺雲梯車，關西有22公尺雲梯車，新豐山崎消防分隊有17公尺消防車，全縣總共7輛雲梯車。

不過防災專家、陽明交大土木系副教授單信瑜認為，建築本身「自力滅火」才是關鍵。他表示，高層建築發生火警第一關鍵應是要具備建築內部消防設施「自力滅火」的能力，這些消防設施需要定期安檢，確保災難來臨時可以協助民眾避難。

他指出，因為一旦發生火警，靠外部的消防人員搶救根本來不及，例如雲梯車救援人員速度快不了，且雲梯車高度有限，若是像台北101、新光大樓這種高層建築雲梯車根本上不去，要能成功救災必須依靠大樓消防設備起作用，以及消防人員了解如何配合大樓特性去實施救災作為。