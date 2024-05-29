農民好消息！桃竹灌區6月起取消分區輪灌 恢復每天供灌

桃園市石門水庫集水區這波降雨累計20.7毫米，至今天中午止，石門水庫累計增加400萬噸水量，大大挹注蓄水回升，桃竹農田灌區自6起取消分區輪灌，水利署北區水資源分署表示，隨降雨及水庫存放水源管控，與桃園、石門管理處協商，自6月起恢復每天農業供水，全月供灌3700萬噸水量，滿足一期稻作抽穗期用水。

桃園地區平地這波降雨量超過40毫米以上，石門水庫集水區也陸續降雨，至今天下午1時，石門水庫水位達224.4公尺、蓄水量回升至6804.76萬噸、蓄水率回升至33.15%，累計入流高於出流，這波2天半降雨累計增加400萬噸水量，挹注石門水庫不無小補，寶山寶二水庫累計增加約250萬噸水量，回升接近六成，北水分署認為，預估6月水情審慎樂觀。

農水署石門、桃園管理處證實，自6月起兩管理處的桃竹農田灌區停止分區輪灌，北水分署預定6月農業供灌3700萬噸水量，恢復每天灌區農業供水，石門、桃園管理處農業供水各約1000多萬噸及2600多萬噸，隨著近日早秧開始抽穗，一期稻作預計6月下旬完成抽穗，7月進入收割期。

北水分署表示，根據氣象資料顯示，近日至6月上旬仍可能降雨，將透過節水操作及加強引水措施，努力讓水庫維持穩定供水，6月起優先使用河川及埤塘水源供灌，全月農業供水量3700萬噸，視降雨每周滾動檢討，完成一期稻作供灌目標。