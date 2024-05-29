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竹北獲經濟部補助1750萬 全面改造市場購物空間

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣竹北市公所今天表示，為提升市場使用環境，公所成功爭取經濟部核定補助共新台幣1750萬元，將進行市場形象與環境品質改善等，為民眾打造更舒適購物空間。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，為大幅提升市場採買空間及整體環境，公所自編經費3000萬元後，展開轄內市場全面整頓，評估經費分用於3市場、2攤集區，略顯不足。

市長鄭朝方告訴中央社記者，因此向經濟部提出「113年度市場及列管夜市環境品質提升計畫」，獲得1450萬補助，將建置指標與導覽系統等，讓市場內部空間更加整齊一致，提高消費者辨識度及舒適度。

他說，也會針對仁義市場建物主體及環境綠美化設施改善，提升安全及衛生設備，同時增設攤位油脂截留槽，以及優化市集服務設施與親子及哺乳空間等，以確保市場環境品質與安全。

鄭朝方表示，為持續將美學導入市集及攤鋪，也陸續向經濟部爭取到「傳統市集美學升級暨攤鋪優化計劃」，包含仁義市場攤集區輔導經費、攤位輔導經費，以及竹北市場「傳統市集綠色低碳輔導計畫」補助費，以上共獲300萬元補助。

鄭朝方指出，以往市場修繕，因經費不足僅能以小區域、小規模分批處理，有如補丁，此次將善用中央與地方款，分配於竹北市場、竹北市場攤集區、仁義市場、仁義市場攤集區、新社市場等，打造舒適的市場購物環境。

新竹 鄭朝方

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