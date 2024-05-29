到老人文康有車可搭了 苗栗市公所免費巴士新增路線
苗栗市貓裏山公園老人文康中心沒有公車路線，使用者必須自行開車、騎車，或是家人接送，市公所規畫今天起新增免費社區接駁巴士路線，方便並鼓勵民眾利用老人文康中心。
老人文康免費社區接駁巴士採南線、北線同時繞行，每星期一至星期五上午8點10分一個班次，及11點回程一個班次，目前安排每日上午二班次，依行進路線上隨招隨停，一趟約需20至30分鐘，前3個月為試營運，後續滾動式調整。
苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人今天啟動老人文康社區接駁巴士，余文忠表示，選舉期間經常有市民鄉親反映，老人文康中心地勢較高及交通不便，影響參與活動及課程的意願，希望可以提供交通服務，因此上任後特別規畫以現有社區巴士新增路線，提供鄉親參與活動的安全考量及交通便利，同時可活絡長者身心健康。
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