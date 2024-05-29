中壢懷寧護理之家爆經營權糾紛 雙方各執其詞

位在桃園中壢的懷寧護理之家，為懷寧醫院旗下護理之家，醫院因爆出無照密醫風波遭法拍，怎料護理之家也傳出經營轉讓糾紛。民進黨前主席黃信介之子黃至君1年多前，投入千萬後才發現經營權3年前已移轉給城市健康集團負責人黃成德，護理之家創辦人吳清彥也控訴黃成德未履行合約，希望拿回經營權。黃成德表示，經營權於3年前移轉到他的手上，對於黃至君被吳院長騙投入千萬這事，感到相當遺憾，對於此事不便多說。

吳清彥表示，他獨資成立懷寧長照醫療體系，經營6年多因碰上疫情及資金周轉問題，發不出員工薪水，所以2021年簽約讓黃成德以1500萬元獲護理之家經營權，並將這些錢發給員工當薪水。

吳清彥說，當時也認為對方是長照經營者應該具有照顧老人的愛心，但很不幸經過2、3個月後，發現黃成德經營理念是以病人為商品，而不具有照護倫理，當時合約簽25年，黃成德每個月要繳交租金10萬元及經營轉讓的52萬的權利金，不過近3年都未給付。

吳清彥表示，當時合約第18條有提到，合約期間甲方應可隨時回購乙方經營權及租約，所以要求黃成德要還錢拿回經營權，未給付依法黃成德已經不具有繼續經營懷寧護理之家權利，不過寫了2次存證信函，黃成德都不予理會，並且悍然拒絕。中間因為他1年10個月入監服刑，所以等出來後才能著手處理。

吳清彥說，他經營懷寧醫療體系，資金有困難時，就會和可能的金主事業家結合，1年多前偶然認識黃至君，發現雙方對長照有理念共同合作。不過在跟黃至君合作時，黃至君是否知道所有狀況，吳回應「不曉得他知不知道」、「我想他大概不知道吧」，契約上沒說一定要告知。

吳清彥表示，現在做法就是要取回經營權，他是守法公民訴諸法律，但是黃成德以流氓手段來做各式各樣抹黑，破壞名譽又到醫院鬧事，沒有辦法和黃成得接觸，也不願意協商，都已經提告但是還沒進入法院審理階段。

黃成德說，經營權於3年前移轉到他的手上，對於黃至君被吳騙投入千萬這事，感到相當遺憾。畢竟懷寧醫院被法拍的新聞也都有，會這樣就是吳到處在弄錢，並找了黃至君，這跟他沒關係，且吳也還欠他錢，對於此事不便多說，已找律師擬新聞稿將會對外發布。