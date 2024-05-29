中央調整次醫療區有譜 張善政拚年底完成市立醫院選址

桃園市長張善政今天上午在議會答詢議員朱珍瑤、楊朝偉、梁為超表示，桃園爭取重劃次醫療區，衛福部已經按市府規畫案公告中，內容現有兩個次區調整為3個，修正通過後，會評估3個次區醫療資如何均衡分布，同時同時要求所屬年底前完成市立醫院選址。

朱珍瑤指出，八德需要區域級以上的醫院，長榮醫院、中央大學都有計畫設分院、附設醫院，甚至還傳出市立聯合醫院落腳八德，但市府卻不能主導長榮、中大醫院進度，像衛福部已經核准八德長榮醫院，但是醫院又以要增加病床為由不動工，依法規增加病床要重新申請。

另外，中大要在八德校地蓋醫院，先前卡在兩個次醫療區的劃分現況，也不能明確說明醫護人員來源，衛福部不同設立區域級醫院，市府雖建議校方從99床規模著手，雖有共識但沒有進度，市府難主導長榮、中大醫院工作，就要早日蓋自己的市立醫院。

楊朝偉也要求加快速度蓋市立醫院，選址要快，八德區5位議員都關心醫療資源，但是談的不是長榮就是中大醫院，今天講長榮醫院快動工，明天說中大接受99床的建議，但是都沒有下文，結果房價越炒越高，他要求張善政對的事就趕快做，趕快籌建市立醫院。

議員梁為超關切市府提供土地給清華大學設立醫院的進度，還有陽明交大有地卻沒動靜，副市耳王明鉅說明清大和高醫大合作設立醫院正在進行，會再了解陽明交大意願，如果沒需要不排除收回土地。

張善政表示，市府已經篩選19處公有土地，委外評估蓋市立醫院的條件，目前已經有過半的土地完成評估，目標放在年底前完成市立醫院選址。衛生局表示19處土地分布在6個行政區，分別為中壢9、八德2、楊梅3、大溪2、新屋1、平鎮2，市立醫院所需土地定位兩公頃以上，年底會完成全部評估。

衛生局表示，桃園市目前次醫療區分桃園次區、中壢次區，已經有30多年未調整。行政院15日公告調整部分縣市醫療次區資訊，桃園劃為3個次區，桃園次區為龜山、蘆竹、桃園區，中壢次區大園、中壢、觀音、新屋、楊梅區，八德次區八德、平鎮、龍潭、大溪、復興區，公告兩個月收集各方意見，由衛福部再開會研商，衛生局表示通過後八德次區可以增加1000多病床。

衛生局統計，急性一般病床為7919床，桃園次區域5253床、中壢次區域2666床，平均每萬人口35床。雖然衛福部醫審會另外通過1894床急性一般病床經，但這些都是還在籌建中的新設醫院或像聖保祿、國軍桃園總醫院增設的病床，長遠看，醫療資源要能合理公平分配，仍需重劃次醫療區。