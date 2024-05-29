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6月機車考照筆試新制 苗栗縣府疊加補助1300元駕訓

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
6月1日起機車考照新制，筆試新增危險感知影片考題，苗栗監理站近來考照踴躍。記者范榮達／攝影
6月1日起機車考照新制，筆試新增危險感知影片考題，苗栗監理站近來考照踴躍。記者范榮達／攝影

機車肉包鐵，也是造成死傷最多的運具，苗栗縣去年發生7638件機車事故，造成逾7000人死傷，縣府啟動疊加補助機車駕訓1300元、50個名額，此外，今年6月5日起機車考照新制，筆試新增危險感知影片考題，降低機車族事故及違規率。

苗栗縣去年機車事故7638件，死亡52人，受傷7570人，其中18至24歲年輕人1986件、占26%，死亡5人，受傷1921人，根據交通部推動機車駕訓制度計畫說明，2007年起機車使用者死傷人數，占交通事故死亡總人數超過60%，受傷人數超過80%，公路局2019年資料，自行考取駕照後1年內違規率11.6%，駕訓班訓練後，違規率降低至4.2%，駕訓有助交通安全觀念、技巧。

苗栗監理站指出，全縣目前僅有一家頭屋鄉東昇汽車駕駛人訓練班，辦理機車駕駛學科6小時、術科10小時訓練，演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，收費3700元，至今年11月30日前上機車駕訓班考取駕照者，交通部補助1300元，如苗栗縣民或在苗栗縣就讀的學生，縣府額外加碼提供50個名額，每人補助1300元，共補助2600元。

今年至5月23日報考機車駕照3539人，通過1920人，比率約54%，考生比較困難項目是路考直線平衡駕駛（直線7秒）及直角轉彎，6月5日起筆試原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題，其中新增危險感知題目由題庫中隨機抽選，以選擇題型式出題，民眾預約考照前須完成「機車危險感知教育平台」體驗。

6月1日起機車考照新制，筆試新增危險感知影片考題，苗栗監理站近來考照踴躍。記者范榮達／攝影
6月1日起機車考照新制，筆試新增危險感知影片考題，苗栗監理站近來考照踴躍。記者范榮達／攝影

交通事故 苗栗縣 駕照 駕訓班

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