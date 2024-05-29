「全台最醜車站」6月16日將拆 中壢臨時站周邊交通規畫出爐

有「全台最醜車站」稱號的台鐵中壢火車站，6月16日將配合桃園鐵路地下化工程拆除，旅客須改由車站西側的臨時站進出。為維持周邊交通順暢，桃園市交通局將調整周邊道路動線，6月4日實施，呼籲用路人預做準備並依現場交通號誌標線行駛。

桃園市交通局指出，桃園鐵路地下化工程除了軌道建設，還包含桃園、內壢、中壢3個既有車站的改建計畫，以及鳳鳴、中路、桃園醫院、中原和平鎮5個新建通勤車站。其中，中壢車站旅客進出人數長年居全台車站前5名，因應龐大人潮，有必要提前規劃因應。

交通局表示，6月4日起，中壢區中和路（中正路至建國路段）調整為由西向東單行道，復興路（興建街到中和路段）及中和路（延平路到永樂路段）調整為雙向通行，元化路（中和路到中山路段）改為北上2車道、南下1車道，屆時車站外圍將有牌面引導車流。

簡單來說，送人到車站的車輛請由延平路、復興路銜接中和路進入車站，在臨時站前空間讓旅客下車，再由元化路離場；到車站接人的車輛請由延平路銜接中正入進入原車站站前空間的接送區，接到旅客之後，請由中和路離場；另外，建國路(中正路至中和路)則調整成公車專用道，其他車輛禁止進入。

交通局表示，因應臨時站啟用，相關標線號誌正陸續施作，近期也在做壓力測試，新動線預計6月4日實施，後續將視現場情況滾動修正調整，降低臨時站啟用所產生的交通衝擊。