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愛心餐食數位化 桃園推安心點

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影

桃園市政府社會局針對低收、中低收、社會邊緣戶，及經濟突陷困境家庭設有愛心餐食計畫，由社工評估需求發放票券，但議員發現票券遺失或破損就無法補發，恐影響弱勢家庭1個月生計，社會局昨天推出「安心點」，票券數位化，增加民眾使用的便利性。

愛心餐食計畫2014年開辦至今，服務超過萬人，提供面額從50元、80元到100元不等票券，屬法定補助以外社會福利，每戶每月限額1500元，桃園市議員徐其萬表示，愛心餐食票券是市府美意，但不少使用者反映票券若有差額要現金，帶在身上也有許多不便。

徐其萬表示，食票券不僅掉了沒辦法補發，放口袋也容易被汗水浸濕，也有人洗衣服忘記拿出來造成毀損，可是無法補發或更換，1500元對弱勢家庭幫助很大，若因為一次失誤就造成無可挽回的損失，充其對弱勢家庭來說也很大。

社會局因此推出愛心餐食數位系統「安心點」，整合愛心店家搭配LINE官方帳號功能，由社工派發點數，只要掃瞄手機QR碼就能扣點兌對換餐食，免找零、免補差額特色。

此外，店家也可線上核銷，配合業者已經超過100家，期待更多在地餐食店，及連鎖餐飲品牌加入「安心點」服務。

弱勢家庭 愛心餐 桃園

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