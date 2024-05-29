銅鑼蓋畜牧資源中心？ 中央仍在評估

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方組成自救會反彈，縣長鍾東錦昨天答詢強調做或不做？中央還在評估，將來如果要做，縣府會做好地方溝通的工作。

縣議會定期會昨天總質詢，議員黃芳椿指出，畜牧循環資源利用研究中心案地方反對，上次定期會質詢時，縣府回應不處理病死豬、雞，先做稻草、雞糞肥等肥循序漸進，也允諾會先開說明會，但至今年沒有動靜，進度備受關心，他的立場是希望不要做。

鍾東錦強調畜牧循環資源利用研究中心案，當初是農業部拜託，擔心萬一發生非洲豬瘟疫情，處理死豬、死雞，但後來民眾有意見，農業部又退縮了，做或不做？中央仍在評估中。

鍾東錦認為，最好的評估是各個畜牧場，有自己的處理設備，這樣可以不影響別人，但如果處理不來，中央是出錢單位，如果評估不要做，縣府不會沒事找事情；但如果評估要做，依目前的科技，可以防制汙染，縣府尊重地方，一定會進一步溝通。

縣府指出，畜牧循環資源利用研究中心案原預定地在後龍溪畔動物保護教育園區旁，1.4公頃多的特定農業區農牧用地，死豬、死雞不會進場，利用稻草混合畜禽糞發酵，製成肥料及發電，且會比照肉品市場模式，公辦把關經營。