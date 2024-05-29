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大埔垃圾轉運站 張善政允年底退場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市議員李宗豪認為龜山區大埔垃圾轉運站鄰近機捷A7國立體育大學站，新建案多，新移入居民也多，垃圾轉運站衍生臭味影響生活品質，早不合時宜，昨在市議會質詢，獲市長張善政允諾會以年底退場為目標。

市議會昨天總質詢，李宗豪指出，市府過去保存大埔垃圾轉運站的主要理由之一，是龜山區大部地區的垃圾要收兩趟，第一趟的清潔車如果收完送到欣榮焚化爐（在中壢），再回來收第二趟會讓民眾久等，因此必須暫存轉運站隔天再送到焚化爐，卻一直迴避不肯細算增加多少車輛、人手就能一趟就收完，直接送焚化爐不需暫存大埔。

李宗豪說，他已經幫市府算好，負責清運龜山區垃圾的清潔隊中隊只要增加10至12名隊員，再增購2輛垃圾車，購車經費約600萬元，龜山的垃圾車就不需要載運兩趟次及暫存，市府就能啟動大埔轉運站退場計畫。

張善政與環保局長陳世偉答詢時都表示，會準備計畫和預算，以年底做為大埔垃圾轉運站退場目標；副市長蘇俊賓表示認同議員的提議，會規畫年底前來退場。

李宗豪說，垃圾轉運站雖然是暫存，但是臭味破壞環境，真的要退場了，既然承諾就要做到。

垃圾車 大埔 焚化爐

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桃議員估費用要大埔垃圾轉運站退場 市長：年底為目標

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