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新豐掩埋場自燃 災防3計畫改善

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣新豐垃圾掩埋場堆置超過20萬噸垃圾，縣環保局啟動3項災防計畫，加強防範自燃。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐垃圾掩埋場堆置超過20萬噸垃圾，縣環保局啟動3項災防計畫，加強防範自燃。圖／新竹縣政府提供

竹縣新豐垃圾掩埋場多次發生自燃，造成嚴重空汙，更讓消防人員疲於奔命，環保局將啟動減少暫置量、爭取更多人力，及物力管理、垃圾分區堆置，並設沼氣管，多管齊下降低自燃機率。

新竹縣長楊文科昨天指示環保局設定時間表，清空長久以來堆置的垃圾，根本解決因沼氣引發的火災，環保局長蕭宏杰表示，新竹縣焚化爐預計今年10月試營運，加上新竹市、苗栗縣代燒，環保局會加快腳步去化新豐掩埋場堆置的垃圾。

環保局2020年進行掩埋場擋土牆改善、滲出水處理，並在周邊設置6處消防灑水設備，不過分析今年自燃發生地點，幾乎都為歷年來巨大家具破碎暫置區，期望啟動災害預防3計畫，有效改善自燃事件，環保局將與民間鍋爐業者合作，將巨大破碎物篩分成再生燃料去化，以釜底抽薪方式減少暫置量，目前公告招標作業中。

第2項計畫則是由環保局向環境部提出3年專案管理計畫，5月2日獲核定1764萬元，補助項目為管理人員人事費、機具租賃費及場區管理巡查與災害應變等。

蕭宏杰說，第3項工程改善計畫，預計將暫置垃圾分區堆置並設置沼氣管，上方覆蓋再生粒料，減少自燃機率，已爭取到中央2年補助1932萬元，補助項目為暫置垃圾盤整、沼氣管鋪設及再生粒料覆蓋等工程，預計今年7月前完成發包。

新竹 環保局長

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