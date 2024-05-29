龍科三期擬縮成80頃 德龍國小遷校

桃園市龍潭科學園區第三期擴建計畫，台積電去年宣布放棄投資後，原行政院核定徵收159公頃用地案重新研議，新竹科學園區管理局、桃園市政府朝剔除居民反對徵收住宅多及爭議大的土地，初步縮小面積至80多公頃規畫，將蒐集民意依程序推動，帶動地方產業發展。

至於台積電來不來龍科？桃園市長張善政昨天語帶玄機，他在市議會答覆議員林政賢質詢，表示「現在言之過早」，因為市政府目前仍在和竹科研議剔除不願意被徵收的地，縮小面積後，再由台積電評估是不是適合使用。

龍科三期擴建案去年公聽會引起爭議，原先規畫範圍要重新調整，竹科管理局表示，目前與市政府研議朝面積縮小範圍方向規畫，考慮將反對民眾住宅多、爭議大的土地剔除，範圍面積尚未定案，要等範圍確定之後，才會重新向行政院提報規畫報告，目前擴建案沒有期程表。

桃園市府地政局表示，初步計畫範圍朝縮小至80多公頃規畫，德龍國小面臨遷校，市政府希望今年與地方民意溝通取得支持，再由竹科管理局提出規畫報告報請行政院核准，才會召開擴建案第二次公聽會以及後續推動。

反龍科三期擴建案自救會代表張貴有表示，如果龍科三期擴建案面積縮小範圍，進行一般徵收程序，竹科管理局還是要依程序提出興辦事業計畫，包括廠商進駐及投資意向書，具備公益性及必要性之後，按正常程序徵收，擴建案範圍縮小程序還是要做，也希望德龍國小維持現狀，如遷校也要爭取家長同意。

市議員徐玉樹表示，擴建案版本很多人有意見，當初著重面積，忽略徵收難度，如今縮小面積徵收重來一遍，重視地方具代表性的民代、里長及里民意見凝聚共識，再開說明會，程序正確，其次地方在意配合擴建案的德龍國小遷校，希望市府選址考慮在原校地不遠的八德里梅花莊社區附近，並盡快推動擴建案爭取高科技廠進駐。

市議員張肇良樂觀其成，他說，三期擴建案將反對徵收和抗爭民眾土地剔除，剩下80多公頃用地，希望爭取科技廠商進駐，還有德龍國小遷校，市府要提早規畫，地方希望遷校選址考慮在梅花莊社區附近，希望三期擴建案盡快推動帶動龍潭高科技產業發展。