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消防與公共安全滿意度破7成 竹市再獲有感施政城市金獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市榮獲「有感施政 城市金獎」三大獎，由竹市府行政處管制考核科長江東霖（右）代表市長高虹安受獎。圖／新竹縣政府提供
新竹市榮獲「有感施政 城市金獎」三大獎，由竹市府行政處管制考核科長江東霖（右）代表市長高虹安受獎。圖／新竹縣政府提供

新竹市前天發生28樓集合住宅火警意外，新竹市政府指出，在遠見雜誌2024縣市施政滿意度調查中，竹市警政治安及消防與公共安全兩個面向滿意度皆突破7成，中國時報舉辦「有感施政 城市金獎」中，也獲經濟發展金獎，醫療衛生及教育品質也獲銀獎。

市長高虹安因前天火警事件以及今天上午豪大雨防汛整備坐鎮新竹市，由行政處管制考核科長江東霖北上受獎。

高虹安表示，市府團隊致力落實「產業創新」施政策略，包含於去年底成立新創動能辦公室，提供單一窗口新創諮詢服務；並推動舊城商圈復興計畫、市場環境改造、地方型SBIR、推廣在地農漁特產，扶持中小企業等，帶動在地就業及經濟成長；更重啟市民期盼已久的樹林頭及後站夜市，活絡並振興在地產業發展，提升城市競爭力。

「在拼經濟之餘，更要重視市民健康」高虹安指出，市府團隊重視醫療衛生，推動專車接送長輩到日照中心，並積極建設日照中心，提升長者照護服務，於今年啟用竹市第三間公辦民營的千甲綜合長照機構，目標在4年內達到每學區一日照中心。此外，為提升長者就醫便利性，市府擴大長照專車服務區域至苗栗縣頭份市及竹南鎮，日照專車總接送人次自開辦以來已達2萬2174人次。

高虹安也說，市府率全國之先推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」，截至今年4月底，共有922人申請AMH抽血檢測、228人申請凍卵療程補助，參與計畫的市民中有9成表示支持與滿意。此外，市府的幼兒專責醫師計畫布建率達100%，收案涵蓋率達96.28%，確保0-3歲幼兒在黃金成長期內得到完善的醫療照護，提升市民的生育選擇和安全保障。

在教育品質方面，市府積極營造智慧校園，落實「新竹好學」目標，去年10月啟用竹市校園智慧通APP，並推動「班班有大屏、一師一載具」政策，每年增購800台大屏及1000台平板，提高師生互動和學習效率，並投入4千萬元改善學校大型集會場所，提供安全、舒適的學習環境。

新竹 高虹安

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