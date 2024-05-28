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桃園這路口交通事故全市最多 6/1起科技執法上路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局在大溪武嶺橋頭西端路口科技執法6月1日上路，地方批評爭議。記者曾增勳／攝影
桃園市警局在大溪武嶺橋頭西端路口科技執法6月1日上路，地方批評爭議。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區武嶺橋頭西端路口交通瓶頸，市警局建置多功能科技執法6月1日上路，消息引爆大溪社群網友猛批，市議員陳治文邀相關單位會勘，建議市警局暫緩該路口科技執法，等公路局今年底前完成路口整體改善工程再執法，市警局今天下午開會決定，該路口交通事故全市最多，為降低事故發生，科技執法將如期6月1日上路，等公路局做道路改善工程施工再滾動式檢討。

大溪區跨越大漢溪的武嶺橋，銜接往八德介壽路、大溪瑞安路，大溪出入主要道路，平日車多，假日動輒塞車，大溪人深以為苦，市警局交通大隊為解決路口塞車事故，在該橋頭西端路口裝設多功能科技執法照相系統，預定6月1日上路，將針對該路口「超速、闖紅燈、不依標誌標線行駛」照相取締。

陳治文說，市警局公告6月1日武嶺橋頭路口科技執法後，短短3天就引起大溪各網路社群公憤罵翻，網民更用斗大標題說「政府搶錢」，該路口肇事主因不是車速，而是該路口道路設計不良、交通動線不明確，造成橋頭大鶯路、三元一街、瑞安路與武嶺橋路口，車輛爭道、肇事不斷衍生交通亂象。

她在會勘當場看到一名婦人騎機車在路口直行三元一街，卻因遇上汽機不斷右轉上坡至介壽路，讓想直行婦人嚇到手足無措，該路口不改善無法保障用路人安全，尤其路口右轉、直行車如何分流，既然交通部公路局要在該路口做整體道路改善，她建議市警局何不等該路口工程年底完工後，再執行路口科技執法，並在介壽路往大溪往武嶺橋、瑞安路口一併建置科技執法，保障用路人行車安全。

市警局交通大隊表示，該橋頭路口去年發生A2受傷車禍32件、A3擦側撞車禍49件共計81件，為全市交通事故路口第一，市警局建置路口科技執法，取締超速、闖紅燈、不依標誌標線行駛車輛，目的為降低事故發生，不是為了搶錢，因此決定如期啟用，執法交通數據也會提供公路局、市府交通局參考，未來公路局復興工務段在該路口道路改善施工，警方會滾動式檢討，降低交通事故發生。

公路局復興工務段表示，該橋頭路口整體改善工程預計今年底前完成管線遷移，明年執行工程，開工前會召開現勘及地方說明會，與交通局研擬大鶯路口側短期改善，加強標線及牌面標誌，減少右轉匝道、直行瑞安路方向違規車輛，改善交通。

市府交通局表示，武嶺橋進出大溪老城區車流量大，交通事故頻仍，該橋頭路口科技執法，可以有效降低交通事故發生率，該局樂觀其成，但執行應依現地道路狀況、管制適時檢討調整，並傾聽地方民意做出適當決策，該局也將派員調查該路段旅速，路口轉向資料，提供公路局進行道頭改善工程參考。

桃園市警局在大溪武嶺橋頭西端路口科技執法6月1日上路，地方批評爭議。記者曾增勳／攝影
桃園市警局在大溪武嶺橋頭西端路口科技執法6月1日上路，地方批評爭議。記者曾增勳／攝影
大溪武嶺橋頭西端路口車多塞車及事故頻仍，市警局路口科技執法6月1日上路，地方批評。圖／市警局交大提供
大溪武嶺橋頭西端路口車多塞車及事故頻仍，市警局路口科技執法6月1日上路，地方批評。圖／市警局交大提供

交通事故 桃園 武嶺 科技執法

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