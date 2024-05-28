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台積電不來龍科？ 張善政語帶玄機：言之過早

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政答覆議員林政賢質詢，對於台積電不來龍科設廠表示言之過早。圖／桃園市議會直播畫面
張善政答覆議員林政賢質詢，對於台積電不來龍科設廠表示言之過早。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市長張善政今天在議會答覆議員林政賢質詢，表示台積電是不是不來（龍科三期）現在言之過早，因為市府目前仍在和竹科研議龍科用地，剔除不願意被徵收的地，縮小面積後，再由台積電評估是不是適合用。

林政賢追問「所以還有機會就對了是嗎（台積電設廠）？」張善政未正面回答，強調「以上次飯還沒煮好就掀鍋蓋的痛苦經驗，我們不會再重蹈覆轍」，目前仍繼續和竹科管理局協商中，到成熟才會跟外界報告。

林政賢今天上午在議會總質詢指出，台積電沒在桃園設廠的問題，讓張善政和市府受到不少批評，必須要滅火，有什麼想對市民說的話嗎？張善政提出上述說明，其中飯還沒煮好就掀鍋蓋的痛苦經驗，意指前年市長選舉期間，當時的行政院長蘇貞昌宣布龍科三期準備好迎接台積電1奈米廠，後來卻破局。張善政上任後曾說明，蘇貞昌宣布時市府還在協調土地取得。

林政賢也質詢張善政競選期間，承諾串連大園、蘆竹、龜山、觀音、新屋和楊梅等地區打造「亞洲新矽谷」科技廊帶，目前有什麼具體進展？張善政說明，一直都有打造亞洲新矽谷的計畫，包括開發更多工業區。前一陣子行政院宣布桃竹苗大矽谷計畫，這兩個計畫基本上目標一樣，市府有跨局處的推動組織，從找地到配合環保、交通、教育建設一起規畫，龍科三期土地取得也是規畫的一環。

林政賢指出，桃園市的國民所得不及雙北，主因之一是科技的含金量不足，台北市政府過去打造內湖科技園區、南港軟體園區，新北市也一直吸引國際科技大廠進駐，桃園市能否吸引高含金量的科技大廠進駐？張善政強調是努的方向之一，像微軟、輝達都已經進駐桃園，還有一些大廠因為還不能發布消息，但是都在準備進駐桃園。

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