公車司機荒桃議員質疑成效 市府：62司機8月陸續上路

桃園市議會今天總質詢，公車司機荒再成為關注焦點，議員員黃家齊今天在議會總質詢指出，公車司機缺工嚴重，導致國道客運增班困難，桃園市的公運使用（市占）率一直追不上全國平均值，市府提出增加公車司機等對策看不到效果。

議員林政賢要求市府規畫公車專用道、公車司機基金，藉此改善職場環境，才能吸引求職者願意應徵公車司機。

黃家齊說，調查顯示客運公車通勤族最在意的前4項為安全占比51%，其次為可及（路線規畫）48.5%、通勤時間32.7%、（尖峰班次）機動25.8%，這些都直接和司機人力充足與否有關聯。市府去年就提出專案培育大客車司機，恢復客運業元氣，還推出幸福里程20公里，還說等捷運綠線、鐵路地下化完工通車後，可以大幅提升公運使用率，但是這兩大目標看不見明顯的進度。

交通局長張新福表示，培訓大客車司機今年2月已經開課，目前在6家駕訓班上課的學員合計62位，8月可以陸續上路擔任公車司機，逐漸改善司機荒，等司機慢慢補上，運量才能慢慢提升，否則不能開更多的路線或增加班次。

張新福說明，捷運通車前，先導公車已經開了GR綠線，往返八德區經桃園區、蘆竹區。BR為棕線先導公車，從內壢經桃園區到龜山往返。

議員林政賢指出，公車司機人手短缺雖然是普遍存在的問題，但是桃園摩托車數量多、道路狹窄，交通事故發生率較高，司機一旦遇到行車糾紛，外援力量不足，市府不要只靠加薪和補貼，要設立公車司機基金，協助處理非故意行車糾紛的刑事、民事訴訟。

林政賢要求市府在部分路段，設立公車優先通行的號誌，安排交通指揮人員協助公車優先通行；在公車轉彎頻繁的路段，應清楚標示公車轉彎的軌跡。

交通局長張新福說，成立公車司機基金確是根本改善職場環境的做法之一，很多人不願意當公車司機的主因包括認為職場保障不夠，可以透過改良司機的保險，達到成立公車司機基金的目的，這部分會研議設法找出可行的方法。

至於公車優先的通行號誌方面，張新福說明必須要規畫公車專用道，沒有專用道做不到公車優先通行，以桃園市的路幅不大，要擠出公車專用道有困難，林政賢強調仍要努力和用心做，一定可以找出解決困難的方法。