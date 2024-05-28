苗縣首季實價登錄出爐 頭份、竹南預售屋均價破30萬元

苗栗縣政府今天公布縣內第一季房產實價登錄訊息，縣內成屋及一般買賣、預售屋交易件數都以頭份市居首、竹南鎮居次，預售屋均價在一些交易熱區突破每坪30萬元。

縣府地政處指出，苗栗縣1至3月成屋及一般買賣實價登錄資料，頭份登記揭露643件，大樓、華廈及公寓共377件，透天厝111件，土地155件；熱點案件類型為新成屋，交易平均單價反映2年前預售屋成交的價格；昌隆廣場一帶建案交易均價每坪24萬、建國夜市周邊建案交易均價每坪24萬，上庄路一帶建案交易均價每坪27.4萬，類型以住宅大樓為主。

頭份預售屋申報揭露304件，其中住宅大樓及華廈277件，透天厝27件。交易頻繁區域以昌隆廣場、八德二路及頭份交流道路附近建案為主，昌隆廣場一帶建案交易均價每坪30.9萬、八德二路一帶建案均價每坪31萬，頭份交流道附近建案均價每坪27.61萬，熱點交易類型都是住宅大樓。

竹南成屋及一般買賣揭露477件，住宅大樓、華廈及公寓共205件、透天厝152件，土地120件，交易件數以竹科竹南基地周邊83件最多，類型有土地、透天厝、住宅大樓及華廈，其中住宅大樓交易件數17件，均價每坪28.10萬元，華廈交易9件，均價為每坪23.27萬元。

竹南預售屋揭露267件，其中住宅大樓、華廈200件，透天厝39件，辦公商業大樓28件，交易件數以竹科竹南基地周邊100件及照南國小附近88件最多。竹南基地周邊交易100件，型態有住宅大樓、透天厝、華廈及辦公商業大樓，其中科技商務專用區辦公商業大樓交易28件，均價每坪35.65萬元；照南國小附近交易類型為住宅大樓，交易88件，均價每坪32.29萬元。

另外，後龍預售屋申報揭露64件，交易件數以高鐵特定區58件最多，交易型態有透天厝及華廈，其中交易類型華廈有26件，交易均價每坪28.01萬元。

苗栗市第一季預售屋買賣揭露72件，交易頻繁區域為文山、文華國小及縣府周邊區域，交易均價華廈每坪26.64萬元、住宅大樓每坪24.90萬元。