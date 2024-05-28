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嚴防新豐垃圾掩埋場再自燃 竹縣環保局提災防3計畫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐垃圾掩埋場堆置超過20萬噸垃圾，存在自燃隱患，新竹縣環保局將加強防範避免再發生火警。圖／竹縣府提供
新豐垃圾掩埋場堆置超過20萬噸垃圾，存在自燃隱患，新竹縣環保局將加強防範避免再發生火警。圖／竹縣府提供

新竹縣新豐垃圾掩埋場多次發生自燃事故，不僅造成嚴重空汙，更讓消防打火弟兄疲於奔命，新竹縣環保局今承認原設置的灑水系統已無法完全控制所有區域，將啟動災防3項計畫，包含減少暫置量、爭取更多人力及物力管理、垃圾分區堆置並設沼氣管，希望降低再發生自燃的機率。

環保局長蕭宏杰表示，新豐垃圾掩埋場仍有20萬噸垃圾待去化，原本1993年掩埋場由新豐鄉公所設置使用到2006年12月封閉復育，但2016年開始因為新竹市及苗栗縣代新竹縣處理垃圾量不足，才又開始暫置垃圾。

新竹縣環保局曾於2020年發包工程進行擋土牆改善、滲出水處理，並在掩埋場周邊設置6 處消防灑水設備，不過分析今年自燃發生地點，幾乎都為歷年來巨大家具破碎暫置區，因此期望藉災害預防3計畫啟動後，能有效改善自燃事件。

災防3計畫中，第1項計畫內容是與民間鍋爐業者合作，將巨大破碎物篩分成再生燃料去化，以釜底抽薪方式減少暫置量，目前規畫實施1年，後續再增加2年，總共3年預計將篩分15000噸廢棄物，相關試驗計畫已開始，並已著手進行公告招標作業中。

第2項計畫則是由環保局向環境部提出3年專案管理計畫，爭取更多人力、物力更有效管理掩埋場，讓事權統一，加強新豐掩埋場管理。今年5月2日已獲環境部環境管理署核定補助3年專案管理經費1764萬元，補助項目為管理人員人事費、機具租賃費及場區管理巡查與災害應變等。

第3項計畫則是工程改善計畫，預計將暫置垃圾分區堆置並設置沼氣管，上方覆蓋再生粒料，減少自燃機率，已爭取到中央2年補助1932 萬元，補助項目為暫置垃圾盤整、沼氣管鋪設及再生粒料覆蓋等工程，目前正依照核定內容調整計畫工項，預計於今年7月前完成發包工作。

新竹縣長楊文科今上午在會議上指示環保局設定時間表，清空長久以來堆置的垃圾，以根本解決因沼氣引發的火警。蕭宏杰表示，新竹縣焚化爐預計今年10月試營運，加上新竹市、苗栗縣代燒，環保局會加快腳步去化新豐掩埋場堆置的垃圾。

新竹 環保局長

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