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實體票券易遺失洗壞 桃園社會局推「安心點」愛心餐食

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，呼籲能有更多店家參加。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，呼籲能有更多店家參加。記者陳俊智／攝影

桃園市社會局針對低收、中低收、社會邊緣戶及經濟突陷困境家庭設有愛心餐食計畫，由社工評估需求發放票券，1戶最多1500點，1點1元，可到合作店家兌換餐食，但議員發現票券遺失或破損就無法補發，恐影響弱勢家庭一個月生計。為此，社會局將票券數位化，今推出「安心點」，增加民眾使用的便利性。

社會局表示，愛心餐食計畫自2014年開辦至今，服務超過上萬人，提供面額從50元、80元到100元不等票券，由於屬法定補助以外社會福利，因此每戶每月限額1500元。

國民黨桃園市議員徐其萬表示，愛心餐食票券是市府美意，但不少使用者反映票券若有差額要現金，帶在身上也有許多不便，掉了沒辦法補發，放口袋也容易被汗水浸溼，也有人洗衣服忘記拿出來早成毀損，可無法補發或更換。1500元對弱勢家庭幫助很大，若因為一次失誤就造成無可挽回的損失，充其對弱勢家庭來說也很大。

社會局今推出愛心餐食數位系統「安心點」，整合愛心店家搭配Line官方帳號功能，由社工派發點數，只要掃瞄手機QR碼就能扣 點兌對換餐食，免找零、免補差額特色，店家也可線上核銷，降低人工電話通知、不定時前往實體愛心餐食店收取票券等負擔。

社會局長陳寶民表示，愛心餐食數位店家數已逾100家， 包含拉亞漢堡、麥味登、 青青格麗絲莊園、八方雲集等，八方雲集與旗下梁社漢排骨等130家門店將於7月全面啟用「安心點」愛心餐食服務，期待桃園在地餐食店及連鎖餐飲品牌加入「安心點」服務。

桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影
桃園市社會局針對愛心餐食計畫推出「安心點」，未來民眾用手機掃碼就能更換愛心餐食。記者陳俊智／攝影

弱勢家庭 愛心餐 桃園

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